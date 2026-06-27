世足賽／塞內加爾5：0勝伊拉克 南韓晉級處境更危險

2026年世界盃小組賽I組最後一輪賽事，塞內加爾、伊拉克爭取晉級一線生機，塞內加爾單場狂轟5球，以5：0擊敗只以10人應戰的伊拉克，拿下關鍵一勝，戰績1勝2敗、3分積分取得I組第3，在分組第3的排名中搶下有利位置，也讓南韓的處境更加危險。

I組前兩名在賽前就已確定由法國及挪威拿下，塞內加爾、伊拉克前兩戰都吞敗、積分0，今天正面交鋒，力拚最後的晉級希望。

塞內加爾在開賽第4分鐘由迪亞拉（Habib Diarra）率先進球，伊拉克後衛蘇拉卡（Rebin Sulaka）則是在第13分鐘因為犯規吃紅牌出場，伊拉克剩下10名球員應戰。

握有人數優勢的塞內加爾在下半場乘勝追擊，在第56分鐘由薩爾（Ismaïla Sarr）攻進第2球，之後蓋伊（Idrissa Gana Gueye）連進兩球，替補上場的恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）在第82分鐘再下一城，終場塞內加爾以5：0大勝收場。

塞內加爾靠著這一勝在小組賽開胡，取得3分積分，搶下分組第3。本屆世界盃12個小組的分組第3，將擇優8隊晉級32強，塞內加爾今天狂攻5球，淨勝球差+2，目前暫排第5，處在晉級有利位置；南韓則是1勝2敗、淨勝球-1，落到第7名。

至於伊拉克自1986年以來，暌違40年再闖與世界盃，但最終小組賽3戰全敗、積分0分遭到淘汰。