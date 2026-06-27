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世足賽／上半場戴帽寫32年紀錄 法國登貝萊：我前兩場踢得更好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
法國前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）。歐新社
法國前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）。歐新社

2026世足賽

2026年世足賽分組賽I組迎來榜首之爭，法國靠著前鋒登貝萊（Ousmane Dembele）在上半場展現驚人的進球爆發力，於第7、20與32分鐘連中三元，隻手摧毀挪威防線，這不僅是世足賽自1994年以來首度再現「上半場帽子戲法」，更率領高盧雄雞以4：1大勝挪威，以3戰全勝、分組第一之姿挺進32強。

雖然前一場比賽才收穫生涯世足賽首顆進球，此役就繳出史詩級數據，但這位2025年金球獎得主在賽後受訪時，卻顯得相當冷靜，甚至展現出極高自我要求。登貝萊坦言，雖然能上演帽子戲法是個特別的經驗，但他其實沒有自滿，「坦白說，我更喜歡自己前兩場對戰伊拉克與塞內加爾時的表現，因為在那些比賽中，我對球隊整體的影響力其實更大。」

談到球隊前線的火熱狀態，登貝萊將功勞歸功於隊友間的化學效應，他特別點出前場攻擊群的流暢配合，尤其是與姆巴佩（Kylian Mbappe）的連線，「這完全得益於我們前鋒之間的良好溝通。現在我們在場上越來越理解彼此的跑位與意圖，這讓比賽變得簡單許多，我們必須將這種默契延續下去。」

隨著淘汰賽即將開打，法國將前往紐澤西迎戰尚未確定的分組第三名。登貝萊也收起笑容，嚴肅地提醒全隊必須保持專注，「分組第一只是第一步，接下來的每一場比賽都只會更艱難，但我們無論在先發還是板凳上都擁有頂級球員，我們的目標就是贏下每一場球。」

世足戰報 2026美加墨世足 法國

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