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世足賽／塞內加爾5比0大勝伊拉克 狂轟5球保住晉級一線生機

聯合新聞網／ 台北訊
塞內加爾在世足賽小組賽中以5比0大勝伊拉克，確保晉級希望。 歐新社
塞內加爾在世足賽小組賽中以5比0大勝伊拉克，確保晉級希望。 歐新社

2026世足賽

2026年6月27日凌晨3點，世界盃小組賽I組迎來關鍵對決，塞內加爾迎戰伊拉克。塞內加爾憑藉全場壓倒性的攻勢，終場以5比0大勝對手，成功讓對手掛蛋。本場比賽勝負核心在於伊拉克在開賽首節即面臨少打一人的劣勢，塞內加爾趁勢發動猛烈攻勢全取三分。

整場比賽在數據上呈現單方面壓制。塞內加爾掌控高達69%的持球時間，並創造出28次射門、其中有12次射正，獲得多達12次角球。相較之下，伊拉克攻勢徹底熄火，持球率僅有31%，全場僅有6次射門且只有1次射正，防守端雖做出4次擋球，仍難抵擋對手全面性的進攻。

比賽第4分鐘，塞內加爾Habib Diarra由接應Abdoulaye Seck助攻先馳得點，打破僵局。第13分鐘，伊拉克Rebin Sulaka因犯規吞紅牌遭驅逐，令客隊陷入少打一人劣勢。第18分鐘塞內加爾Seck遭黃牌警告。下半場第56分鐘，Ismaïla Sarr在Lamine Camara助攻下破門。第59分鐘，Pape Gueye接應Sarr助攻射門得分，隨後在第71分鐘接應Iliman Ndiaye助攻梅開二度。第75分鐘伊拉克Amir Al-Ammari與第81分鐘塞內加爾Gueye各領黃牌，第82分鐘Ndiaye再接應Gueye助攻建功。第90分鐘伊拉克Merchas Doski雖吞黃牌，但已無力回天。

本場賽事結束後，I組形勢更趨明朗。法國以3勝、9分積分高居榜首，挪威以2勝1負、6分積分暫居第二，塞內加爾在拿下此役後，以1勝2負、積分3分位列第三，保住晉級的一線希望；伊拉克則吞下3敗、積分0分小組墊底。塞內加爾若欲爭奪晉級資格，下一輪賽事勢必要全力爭勝。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

世足戰報 2026美加墨世足 塞內加爾 伊拉克

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