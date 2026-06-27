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世足賽／登貝萊帽子戲法建功 法國4比1擊退挪威穩居I組榜首

聯合新聞網／ 台北訊
法國隊的前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）慶祝攻入他們的第三顆進球，完成了他的帽子戲法。 路透社
法國隊的前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）慶祝攻入他們的第三顆進球，完成了他的帽子戲法。 路透社

2026世足賽

2026年6月27日凌晨3時，世界盃I組小組賽迎來關鍵對決，由挪威主場迎戰強敵法國。此役法國展現強大的進攻宰制力，憑藉前鋒登貝萊（Ousmane Dembélé）個人連中三元演出帽子戲法，最終以4比1大勝挪威，以小組賽三連勝提前鎖定晉級席次。

整場比賽由法國掌控攻守節奏，團隊控球率達57%，創造出多達18次射門、9次射正的高威脅攻勢。相較之下，挪威在43%的持球率下雖嘗試10次射門並有4次射正，但在對手高強度防守限制下，攻勢多半熄火。防守端法國犯規11次，挪威則有9次犯規，兩隊後防各完成3次關鍵阻擋。

開賽僅7分鐘，法國便反客為主，姆巴佩（Kylian Mbappé）助攻登貝萊率先破網，先馳得點。第10分鐘，挪威柏格（Patrick Berg）因防守犯規領到黃牌。第20分鐘，姆巴佩再度妙傳登貝萊推射破網。僅過1分鐘，挪威隨即展開反擊，奧斯高（Thelo Aasgaard）接應傳中破門，追成1比2。第32分鐘，登貝萊接獲楚阿梅尼（Aurélien Tchouaméni）助攻完成帽子戲法。下半場第50分鐘，挪威獲得12碼罰球，可惜拉森（Jörgen Strand Larsen）未能罰進。第74分鐘，楚阿梅尼領到黃牌。傷停補時第94分鐘，杜埃（Désiré Doué）在巴爾科拉（Bradley Barcola）助攻下再下一城，法國以4比1鎖定勝局。

此役過後，法國以3戰全勝、積分9分高居I組榜首，提前晉級淘汰賽。挪威則以2勝1負、積分6分暫居小組第二，塞內加爾與伊拉克則分別以3分與0分分列三、四名。挪威雖遭此重挫，仍握有晉級主動權，後續須維持防守強度以爭取分組出線席次。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

世足戰報 2026美加墨世足 挪威 法國

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