世足賽／法國挪威兩強對決 瑞典惡夢剛開始剉咧等

瑞典雖然在小組賽踢平日本，成功挺進32強淘汰賽，下一場比賽最有可能對上27日登場的法國、挪威I組龍頭之戰勝出的一方。對瑞典隊來說，對上法國當然會是一場硬戰，但輸給挪威卻是瑞典最不想面對的惡夢。

英國廣播公司（BBC）報導，法國和挪威都在本屆世足賽I組前兩輪賽事取得2勝，這主要因為姆巴佩（Kylian Mbappe）與哈蘭德（Erling Haaland）皆有優秀表現。這場比賽勢必會受到全球球迷矚目。

同樣關注這場比賽的還有在分組賽與日本1比1踢平，以F組分組第3挺進32強賽的瑞典。賽後瑞典全國雖然對於繼續晉級感到開心，但更關心的問題是，下一場比賽將會遇上誰？

根據挪威世道報（VG）統計，瑞典有74.6%的機率會遇上法國，24.5%的機率會跟挪威對決，遇上瑞士、德國、墨西哥或美國的機率都小於1%。

瑞典晚報體育版訪問瑞典國家隊希望遇上哪一隊，邊後衛史特勞德（Elliot Stroud）表示，對上誰都沒關係，要贏得世界盃本來就應該要踢贏全部隊伍。

中後衛史塔菲爾特（Carl Starfelt）表示，他寧願遇上挪威，要獲勝比較簡單，可以來一場跟挪威的德比戰（Derby）也會很好玩。德比戰指的是同一城市、同一地區，或具有長期競爭關係球隊之間的對決。

足球評論員艾瑞克森（Ola Lidmark Eriksson）對TV4表示，對上挪威當然是最好，但是輸的話對瑞典來說會是一場惡夢，能贏的話會是夢想成真。

瑞典足球在傳統上領先挪威，曾3度獲得前3名。挪威國家隊主帥也是前國腳索爾巴肯（Ståle Solbakken）對瑞典媒體表示，他從小看瑞典足球長大，很尊重瑞典足球傳統。

但瑞典在近幾年對上挪威卻屢屢吃鱉，從2019年兩國男子國家隊在歐洲國家盃資格賽中對決2次打平；到2022年歐洲國家聯賽挪威2次打敗瑞典；就連6月初的兩國友誼賽瑞典都以1比3輸給挪威。

輸給挪威的不只是輸球或被淘汰而已，還得吞下被昔日「鄰居小弟」調侃的尷尬。

友誼賽後挪威球員拉森（Jörgen Strand Larsen）告訴瑞典媒體，以往瑞典可能各項運動的表現都優於挪威，但現在除了桌球以外，挪威都已超越瑞典。挪威球迷也用挪威球場常出現的加油歌曲「要的話我們可以買下整個瑞典」大肆調侃瑞典。

但無論如何，面對曾2度奪冠的法國隊，瑞典還是寧願冒著輸掉裡子、賠上面子的風險，迎戰挪威。足球專家迪歐德吉克（Bojan Djordjic）在瑞典電視台的賽後評論表示，比起法、德，對上挪威當然是最好的選項，在淘汰賽中有「維京划船」應援、聲勢浩大的挪威當然有優勢，但他們要先打敗法國才可能對上瑞典。

瑞典最大足球網站「足球頻道」（Fotbollskanalen）的線上投票也有高達83%的球迷寧願迎戰挪威。

挪威已經蓄勢待發，距離比賽還有幾個小時，奧斯陸市中心已經出現大排長龍的球迷，準備一起看球為國家隊應援，皇宮前的廣場也擠滿人潮準備進行世界最大規模的「維京划船」，齊聲呼喊Ro！迎戰法國。

挪威TV2報導，索爾巴肯大幅調整先發陣容，哈蘭德與隊長厄德高（Martin Ødegaard）預計輪休不會出場，以最佳狀況應對之後的比賽。