世足／場外爭議！埃及、伊朗齊抗議西雅圖驕傲大賽

世界盃足球賽分組賽G組關鍵戰役主角埃及與伊朗，將於台灣時間27日凌晨在西雅圖交手。然因恰逢西雅圖針對同志族群的年度「驕傲週」，並將此賽定調為「驕傲大賽」，引發兩個穆斯林國家強烈不滿，也向國際足總正式提出抗議。

美國西雅圖一向以多元包容著稱，長期支持LGBTQ+（非異性戀及多元性別認同族群）權益。西雅圖主辦委員會早在世足賽抽籤前，便已規劃將6月最後一個週末（27日）的賽事定為「驕傲大賽」（Pride Match），並結合當地擁有超過50年歷史的「驕傲週」（Pride Week）慶祝活動。

委員會資深副總裁麥克倫登（Hedda McLendon）強調，這是展現西雅圖「包容文化」的機會。

然而，比賽抽籤結果卻將埃及與伊朗這兩個穆斯林國家推進這場尷尬的爭議風暴。6月27日的賽程正好抽到是分組賽G組的埃及對伊朗。

伊斯蘭教基於人類繁衍、婚姻制度與自然天性的神聖定義，普遍反對和禁止同性戀。在奉行嚴格伊斯蘭教法（Sharia）的國家，如伊朗、沙烏地阿拉伯和葉門等，同性性行為會面臨嚴厲的刑罰，甚至死刑。

根據「埃及公報」（Egyptian Gazette）報導，埃及足協在發給國際足總（FIFA）的正式信函中，明確拒絕任何支持同性戀的活動，並強調此舉直接違背埃及與阿拉伯世界，以及伊斯蘭社會的文化、宗教與社會價值。

伊朗足協也發表聲明，要求國際足總取消場內所有與LGBTQ+運動相關的儀式與宣傳活動。

針對埃及和伊朗的抗議，國際足總則向媒體澄清，「驕傲大賽」屬於主辦城市西雅圖在當地的倡議，並非國際足總官方主導的活動；並強調，根據2026年世足賽場館行為準則，彩虹旗被視為人權聲明，球迷可攜帶入場。

埃及對伊朗關鍵戰役的賽前氣氛，因「驕傲大賽」稱號而顯緊繃。社群媒體「臉書」這兩天更可看到大批埃及網民對此事的熱議。有人還傳出伊朗以退賽施壓，企圖逼使埃及先行退出，以獲得晉級利多的說法。

支持退賽者認為應堅守宗教與文化紅線；反對者則憂心此舉等同將勝利拱手讓人，不僅斷送晉級32強機會，還可能面臨國際足總巨額罰款與未來禁賽處分，更可能重創埃及國際形象。

面對此種兩難局面，埃及國家隊總教練哈桑（Hossam Hassan）以低調態度表示，球隊僅會專注在比賽，將無視場外的紛擾。

在報導評論中，也有網友號召埃及球迷儘量在場內高舉國旗，以「埃及旗海」來覆蓋彩虹旗幟，讓球隊感受如同是在開羅場地作戰一樣。這項策略性的評論也獲得其他不少球迷按讚回應。

另也有埃及網友提醒，西雅圖當地法律明確保護LGBTQ+族群權利，呼籲所有到場觀戰的埃及球迷務必保持冷靜，避免任何言語或肢體衝突，以免落人口實。

報導最後指出，阿拉伯國家在類似爭議中退出的結果，往往最終仍由西方國家掌握話語權，退賽並無法改變現狀。