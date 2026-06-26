快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

世足／各組第3名爭8張32強門票 南韓晉級路岌岌可危

中央社／ 波士頓26日綜合外電報導
6月25日首爾光化門廣場，韓國球迷觀看2026年世界盃韓國隊對南非隊的比賽。新華社
6月25日首爾光化門廣場，韓國球迷觀看2026年世界盃韓國隊對南非隊的比賽。新華社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽正火熱進行，預賽階段即將結束，12個小組第3名隊伍爭搶8張32強門票的態勢也快要底定，其中韓國晉級之路顯得岌岌可危。

英國「衛報」（The Guardian）報導，本屆世界盃總共有48隊參與會內賽，各組前兩名和成績最好的8個小組第3名能挺進32強戰。

目前確定闖入32強的有19隊，分別是阿根廷、法國、德國、墨西哥、挪威、美國、哥倫比亞、加拿大、瑞士、巴西、摩洛哥、南非、波士尼亞與赫塞哥維納、象牙海岸、厄瓜多、荷蘭、日本、瑞典和澳洲。

遭到淘汰的則有8支隊伍，分別為海地、約旦、突尼西亞、土耳其、巴拿馬、卡達、捷克及古拉索。

至於要在12個小組第3名選出8支晉級隊伍，其排名規則依序為積分、淨勝球、進球數、公平競技分、國際足球總會（FIFA）排行。

在這項各組第3名排序內，瑞典、厄瓜多、波士尼亞與赫塞哥維納已經晉級，並剩下5張32強門票還沒確定。

本屆世足賽官網資料顯示，韓國已經踢完3場小組賽，成績為1勝2敗，僅獲得3分積分，最終排A組第3名。

但尚未進行第3場小組賽的其他隊伍踢完之後，部分球隊積分可能超越「太極虎」軍團，屆時韓國恐怕會被擠出各組第3名的晉級名單之外。

世足戰報 2026美加墨世足 韓國

延伸閱讀

世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

世足賽／小組晉級戰況更新：巴西搶下分組龍頭 南韓需看別人臉色

世足賽／日本32強對巴西將頑強戰鬥 攜手瑞典晉級為南韓添變數

世足賽／澳洲0：0與巴拉圭踢平收場 小組第二晉級32強

相關新聞

世足賽／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世足賽F組晉級關鍵戰今天由「藍武士」日本出戰瑞典，儘管第56分鐘日本靠著前田大然率先進球一度領先，不過比賽第62分鐘瑞典也靠著埃蘭加（Anthony Elanga）的精準射門扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，日本也靠著積分5分搶下分組第2名，晉級到32強賽，並將對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。

世足賽／連兩場遭零封後 土耳其一吐悶氣3：2絕殺美國

儘管已經無關晉級，但今年世足賽地主美國與土耳其今天仍在小組賽最後一戰上演激戰，美國開賽第3分鐘就由特拉斯蒂（Auston Trusty）率先破門，但土耳其接下來卻連進兩球逆轉，甚至在傷停補時最後一分鐘靠著艾漢（Kaan Ayhan）絕殺進球，以3：2擊敗美國。

世足賽／日本踢平瑞典對南韓不利！韓媒：幫不上忙的討厭日本

南韓隊昨天在世足小組賽爆冷輸給南非隊，是否晉級需看其他隊臉色。今天德國爆冷不敵厄瓜多，日本又和瑞典1：1握手言和，都讓南韓晉級之路陷入不利局面。

世足賽／厄瓜多防守反擊戰術奏效 2比1逆轉強敵德國

2026年6月26日凌晨4點展開的世界盃E組小組賽中，厄瓜多迎戰傳統強權德國。雖然德國開賽便先馳得點取得領先，但厄瓜多隨後展現極佳的防守韌性與反擊效率，最終以2比1逆轉擊敗德國，順利拿下這場關鍵戰役的

世足賽／佩佩梅開二度高效建功 象牙海岸2比0完封古拉索

2026年6月26日凌晨4點，世界盃E組小組賽迎來關鍵對決，由古拉索在主場迎戰象牙海岸。象牙海岸憑藉前鋒尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的梅開二度，最終以2比0反客為主擊敗古拉索，順利全取3

世足賽／古拉索16萬人口墊底出局 教頭：為球員們感到無比驕傲

世界盃古拉索總教練艾沃卡今天表示，儘管古拉索隊遭世界盃淘汰，但球員們雖敗猶榮。艾沃卡也不排除繼續執掌這支來自加勒比海、全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。