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世足賽／32強日本對戰巴西 網友：「足球小將翼」真實上演

中央社／ 東京26日綜合外電報導
日本隊。 法新社
日本隊。 法新社

2026世足賽

日本隊今天確定晉級世界盃32強，將迎戰強敵巴西。對此，巴西媒體形容日本隊是「強勁的對手」，更有日本網友指出，這場戰役堪稱漫畫「足球小將翼」真實上演。

日本共同社報導，日本內閣官房長官木原稔今天在記者會上表示由衷祝賀，強調「日本隊堅韌的防守、團隊合作，以及確實將機會轉化為得分的求勝能力等，展現出實力發揮得淋漓盡致的成果」。

而針對下一場對上強敵巴西隊的比賽，木原稔也為球隊加油打氣：「希望日本隊能將優勢發揮到極致，瞄準更高的目標，果敢地發起挑戰。」

日本「每日新聞」分析，巴西國家隊因鮮豔的黃色球衣而被稱為「金絲雀軍團」（又稱「森巴軍團」），過去曾奪下5次世界盃冠軍，穩坐世界第一寶座。本次是巴西第23次參賽，自1930年第一屆世界盃以來，他們從未在小組賽遭到淘汰，一直保持著全勤參賽紀錄，這在世界上是唯獨巴西才有的紀錄。

報導指出，先前因右腳受傷而較晚出發、本次迎來個人第4次世界盃的球星內馬爾（Neymar）也已經與巴西隊會合，預計將對日本造成極大威脅。此外，曾是義大利國腳的總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti），也是巴西隊史上首位執掌世界盃兵符的外籍總教練。

不過，日本時事通信社指出，巴西媒體「聖保羅州報」（O Estado de S. Paulo）將日本形容為「強勁的對手」。文中點名，日本在對陣瑞典時送出1次助攻的中場球員堂安律，是特別需要提高警覺的對手，並評價其為「展現出高超球技的28歲球員」。另一方面，該報也分析日本隊「缺乏能穩定進球的中鋒」。

巴西「里約時報」（The Rio Times）則指出，「日本在近年的世界盃中，擁有多次讓傳統足球強權陷入苦戰的實績」，並表示「這場比賽不僅在亞洲，也將是一場吸引全世界目光的對決」。

而不少日本網友也提到，與巴西的這場戰役，堪比日本經典足球漫畫「足球小將翼」的劇情真實上演。其實，從「足球小將翼」開始連載，至今已有40多年。原著中由主角大空翼帶領的日本隊，只跟巴西隊對戰過1次。

2隊原定在正傳最終章「Rising Sun The Final」中的奧運金牌賽再度碰頭，不過在連載10話之後，作者高橋陽一於2024年4月，以年事已高、不能承擔工作量為由宣布引退。日本與巴西這一戰，在漫畫中至今尚未開踢，反倒是先在美國休士頓體育場上實現。

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