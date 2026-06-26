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世足賽／足球新星袁永誠被維德角門將感動 續拚西甲夢想

中央社／ 台北26日電
袁永誠。圖/中華開發提供
袁永誠。圖/中華開發提供

2026世足賽

世界盃足球賽熱潮席捲全台灣，旅外足球新星袁永誠今天出席活動時表示，被維德角門將沃津哈的奮戰精神感動，接下來將返回西班牙，繼續朝著拚上西甲夢想邁進。

世界盃足球賽32強淘汰賽將於29日點燃戰火，台灣旅外足球好手袁永誠今天出席活動接受媒體聯訪時表示，過去幾乎都待在國外，沒什麼機會在台灣體驗世界盃氛圍，並透露期望阿根廷能夠衛冕成功。

阿根廷當家球星梅西（Lionel Messi）剛度過39歲生日，沒想到仍在分組賽展現絕佳狀態，讓袁永誠讚嘆「神就是神」，不會受到年紀影響，並分享阿根廷上下對國家隊的凝聚力，在其他國家很難看到，「他們有好表現是有原因的。」

一直以來都以踏上西甲聯賽為夢想的袁永誠也提到，特別被維德角門將沃津哈（Vozinha）的奮戰精神感動，也給自己很大動力，不管低潮有多久，只要熬到最後、展現永不放棄態度，或許哪一天會被看見。

袁永誠補充，目前在西班牙已有考到歐足聯的教練證，希望不只是球員身分，之後也有機會以教練身分幫助台灣足球進步，「對我來說唯有不去嘗試才是失敗，希望讓自己未來不後悔。」

另外，歌手婁峻碩與陳華今天也有出席活動，其中婁峻碩表示，爸爸是梅西的球迷，因此期望阿根廷完成2連霸，並笑說兒子剛出生，擔心怕吵到小朋友，只能躲在房間看球賽，甚至興奮時也只能「無聲尖叫」。

婁峻碩提到，目前有孩子的心情是遊走在痛苦跟幸福之間，「雖然他會哭，但只要對我笑就好了，目前還看不出來（長得）像誰，每天都在變。」陳華則自稱是跟朋友看足球的氣氛組，很喜歡跟朋友一起看球享受美好夜晚。

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