快訊

害自己？美光高層暗酸蘋果「激進砍價」 加劇現在記憶體短缺

500碗2026／美食地圖曝光！全台472間小吃入選 北中各1家並居榜首

罹病期間仍持續看診…復健科名醫陳柏旭病逝享年55歲 長庚醫院說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／加拿大32強無緣主場作戰 主帥：不是去火星踢相信球迷會來

中央社／ 綜合外電報導
加拿大在32強淘汰賽只能南下美國洛杉磯，無緣留在主場溫哥華。 路透社
加拿大在32強淘汰賽只能南下美國洛杉磯，無緣留在主場溫哥華。 路透社

加拿大不僅首度晉級世界盃足球賽淘汰賽，也締造另一項歷史紀錄，成為世界盃史上首支必須跨越國界參加淘汰賽的地主隊。

美聯社報導，加拿大24日以1比2敗給瑞士，因此將南下美國洛杉磯，在32強賽中對戰南非。若加拿大當時擊敗或踢和瑞士，就能留在溫哥華進行淘汰賽。

加拿大後衛強斯頓（Alistair Johnston）25日告訴記者，「當然我們很希望能留在溫哥華，這點毫無疑問。」

2026年世界盃的另外2個共同主辦國美國與墨西哥都以分組第一晉級，將在自家主場進行接下來的比賽。至於2002年由日本與韓國共同主辦的世界盃，兩國代表隊當年也未曾到對方國家出賽。

加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）則試圖從正面角度看待這項安排，「雖然我們非常享受主場球迷的支持，但在某種程度上，這也有助減少外界的分心和干擾。」

儘管即將前往洛杉磯比賽，強斯頓相信加國球迷仍會到場力挺。

他說，「我們是在洛杉磯比賽，又不是去火星。我相信會有不少加拿大球迷到場為我們加油。」

2026世足賽

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／加拿大輸球仍攜手瑞士晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

世足運彩／加拿大與瑞士爭分組第一 上半場保守下半場搶攻推下半場進球多

世足賽／主場優勢也沒用？ 美國傳奇門將唱衰自家人：不可能奪冠

世足賽／科內被鏟斷腿 加拿大歷史首勝蒙塵

相關新聞

世足賽／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世足賽F組晉級關鍵戰今天由「藍武士」日本出戰瑞典，儘管第56分鐘日本靠著前田大然率先進球一度領先，不過比賽第62分鐘瑞典也靠著埃蘭加（Anthony Elanga）的精準射門扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，日本也靠著積分5分搶下分組第2名，晉級到32強賽，並將對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。

世足賽／連兩場遭零封後 土耳其一吐悶氣3：2絕殺美國

儘管已經無關晉級，但今年世足賽地主美國與土耳其今天仍在小組賽最後一戰上演激戰，美國開賽第3分鐘就由特拉斯蒂（Auston Trusty）率先破門，但土耳其接下來卻連進兩球逆轉，甚至在傷停補時最後一分鐘靠著艾漢（Kaan Ayhan）絕殺進球，以3：2擊敗美國。

世足賽／日本踢平瑞典對南韓不利！韓媒：幫不上忙的討厭日本

南韓隊昨天在世足小組賽爆冷輸給南非隊，是否晉級需看其他隊臉色。今天德國爆冷不敵厄瓜多，日本又和瑞典1：1握手言和，都讓南韓晉級之路陷入不利局面。

世足賽／厄瓜多防守反擊戰術奏效 2比1逆轉強敵德國

2026年6月26日凌晨4點展開的世界盃E組小組賽中，厄瓜多迎戰傳統強權德國。雖然德國開賽便先馳得點取得領先，但厄瓜多隨後展現極佳的防守韌性與反擊效率，最終以2比1逆轉擊敗德國，順利拿下這場關鍵戰役的

世足賽／佩佩梅開二度高效建功 象牙海岸2比0完封古拉索

2026年6月26日凌晨4點，世界盃E組小組賽迎來關鍵對決，由古拉索在主場迎戰象牙海岸。象牙海岸憑藉前鋒尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的梅開二度，最終以2比0反客為主擊敗古拉索，順利全取3

世足賽／古拉索16萬人口墊底出局 教頭：為球員們感到無比驕傲

世界盃古拉索總教練艾沃卡今天表示，儘管古拉索隊遭世界盃淘汰，但球員們雖敗猶榮。艾沃卡也不排除繼續執掌這支來自加勒比海、全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。