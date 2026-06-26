世足賽／加拿大32強無緣主場作戰 主帥：不是去火星踢相信球迷會來

加拿大不僅首度晉級世界盃足球賽淘汰賽，也締造另一項歷史紀錄，成為世界盃史上首支必須跨越國界參加淘汰賽的地主隊。

美聯社報導，加拿大24日以1比2敗給瑞士，因此將南下美國洛杉磯，在32強賽中對戰南非。若加拿大當時擊敗或踢和瑞士，就能留在溫哥華進行淘汰賽。

加拿大後衛強斯頓（Alistair Johnston）25日告訴記者，「當然我們很希望能留在溫哥華，這點毫無疑問。」

2026年世界盃的另外2個共同主辦國美國與墨西哥都以分組第一晉級，將在自家主場進行接下來的比賽。至於2002年由日本與韓國共同主辦的世界盃，兩國代表隊當年也未曾到對方國家出賽。

加拿大總教練馬希（Jesse Marsch）則試圖從正面角度看待這項安排，「雖然我們非常享受主場球迷的支持，但在某種程度上，這也有助減少外界的分心和干擾。」

儘管即將前往洛杉磯比賽，強斯頓相信加國球迷仍會到場力挺。

他說，「我們是在洛杉磯比賽，又不是去火星。我相信會有不少加拿大球迷到場為我們加油。」