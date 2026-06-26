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世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

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世足賽／小組晉級戰況更新：美澳晉級、日本不敗出線 厄瓜多驚奇挺進32強

聯合新聞網／ 綜合報導
日本取得分組第二，繼2002年後再次在世界盃小組賽保持不敗晉級，將在32強對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。 新華通訊社。
日本取得分組第二，繼2002年後再次在世界盃小組賽保持不敗晉級，將在32強對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。 新華通訊社。

2026世足賽

2026世界盃小組賽持續進行，在今天完成D、E、F三組最後一輪賽事後，晉級32強名單再添多支球隊。D組由地主美國與澳洲攜手晉級，巴拉圭則以小組第3擇優取得淘汰賽門票；E組由德國與象牙海岸分居前二，厄瓜多靠著逆轉擊敗德國，成功繼2006年後隊史第二度挺進淘汰賽；F組則由荷蘭日本取得前二，瑞典同樣憑藉第三名資格前進32強。

美國雖然今日以2：3遭土耳其逆轉，仍穩居分組第一，將在32強迎戰波赫。 歐新社。
美國雖然今日以2：3遭土耳其逆轉，仍穩居分組第一，將在32強迎戰波赫。 歐新社。

D組部分，今日地主美國雖然最後一戰以2：3遭土耳其逆轉，但前兩戰取得二連勝，仍以2勝1敗、積分6分穩居分組第一，將在32強迎戰波赫。澳洲則與巴拉圭0：0握手言和，雙方同樣拿下4分積分，不過澳洲憑藉較佳淨勝球排名分組第二，直接晉級32強，巴拉圭也可晉級。

厄瓜多今日在背水一戰中以2：1逆轉擊敗德國驚險晉級32強。 新華通訊社。
厄瓜多今日在背水一戰中以2：1逆轉擊敗德國驚險晉級32強。 新華通訊社。

E組方面，象牙海岸靠著佩佩（Nicolas Pépé）梅開二度，以2：0擊敗古拉索，最終戰績2勝1敗、積分6分，由於淨勝球不及德國，因此排名分組第二。厄瓜多則在背水一戰中以2：1逆轉擊敗德國，小組賽拿下1勝1和1敗、積分4分，以最佳第三名驚險晉級32強，也是隊史繼2006年後再度闖進世界盃淘汰賽。

荷蘭今日最後一戰以3：1擊敗突尼西亞，成功奪下分組第一。 法新社。
荷蘭今日最後一戰以3：1擊敗突尼西亞，成功奪下分組第一。 法新社。

F組則由荷蘭與日本攜手晉級。荷蘭最後一戰以3：1擊敗突尼西亞，繳出2勝1和、積分7分，成功奪下分組第一；日本則與瑞典1：1握手言和，同樣以1勝2和、積分5分取得分組第二，繼2002年後再次在世界盃小組賽保持不敗晉級，將在32強對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。瑞典雖無緣直接晉級，但仍以分組第三取得淘汰賽門票；突尼西亞則三戰全敗遭到淘汰。

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