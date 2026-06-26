世足賽／2026進球數大增 超越2022年歷史新高
2026世界盃今天成為賽會史上進球最多的一屆。美國對土耳其的比賽中，美國開賽3分鐘就率先破門，這一球也將本屆總進球數推升至173個，打破2022年在卡達所創的172球紀錄。
路透社報導，今天進行的世界盃D組賽事，美國查斯提（Auston Trusty）開賽後立刻攻破土其耳大門，兩隊隨後又合進4球，最終土耳其以3比2獲勝，本屆世界盃總進球數也暫時推升至177個。
這項紀錄原本是上一屆世足在卡達舉行時寫下，當時全部64場比賽總共踢進172球，不過本屆在第59場比賽就已超越2022年的成績。
本屆世界盃因國際足總（FIFA）將會內賽隊伍從32支擴增至48支，因此全部賽程多達104場，比2022年的卡達世界盃要整整多了40場。
國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）在IG表示：「打破卡達世界盃的172球紀錄，凸顯2026世界盃的強大攻擊火力與精彩程度，這些都讓本屆世足令人難以忘記。」
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