快訊

委內瑞拉連2強震至少235死！孩童爬出瓦礫、小狗奇蹟獲救畫面曝光

看人類搬沙發太辛苦 橘貓努力墊腳舉手幫忙：朕來就好奴才先去休息

蘋果暗示還有「漲價潮」！iPhone 18只是第一波 明年「恐有第二輪」

世足賽／2026進球數大增 超越2022年歷史新高

中央社／ 印格塢25日綜合外電報導
梅西射門。 路透
梅西射門。 路透

2026世足賽

2026世界盃今天成為賽會史上進球最多的一屆。美國對土耳其的比賽中，美國開賽3分鐘就率先破門，這一球也將本屆總進球數推升至173個，打破2022年在卡達所創的172球紀錄。

路透社報導，今天進行的世界盃D組賽事，美國查斯提（Auston Trusty）開賽後立刻攻破土其耳大門，兩隊隨後又合進4球，最終土耳其以3比2獲勝，本屆世界盃總進球數也暫時推升至177個。

這項紀錄原本是上一屆世足在卡達舉行時寫下，當時全部64場比賽總共踢進172球，不過本屆在第59場比賽就已超越2022年的成績。

本屆世界盃因國際足總（FIFA）將會內賽隊伍從32支擴增至48支，因此全部賽程多達104場，比2022年的卡達世界盃要整整多了40場。

國際足球總會主席英凡提諾（Gianni Infantino）在IG表示：「打破卡達世界盃的172球紀錄，凸顯2026世界盃的強大攻擊火力與精彩程度，這些都讓本屆世足令人難以忘記。」

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／新比賽用球速度「像砲彈」世界盃進球數大增25%

世足賽／刷新歷史…梅西累計18球 登基世足進球王

世足賽／33場進球破百創68年來最快 BBC分析主因

世足賽／澳洲2比0勝土耳其 20年來世足預賽首戰獲勝

相關新聞

世足賽／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世足賽F組晉級關鍵戰今天由「藍武士」日本出戰瑞典，儘管第56分鐘日本靠著前田大然率先進球一度領先，不過比賽第62分鐘瑞典也靠著埃蘭加（Anthony Elanga）的精準射門扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，日本也靠著積分5分搶下分組第2名，晉級到32強賽，並將對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。

世足賽／連兩場遭零封後 土耳其一吐悶氣3：2絕殺美國

儘管已經無關晉級，但今年世足賽地主美國與土耳其今天仍在小組賽最後一戰上演激戰，美國開賽第3分鐘就由特拉斯蒂（Auston Trusty）率先破門，但土耳其接下來卻連進兩球逆轉，甚至在傷停補時最後一分鐘靠著艾漢（Kaan Ayhan）絕殺進球，以3：2擊敗美國。

世足賽／日本踢平瑞典對南韓不利！韓媒：幫不上忙的討厭日本

南韓隊昨天在世足小組賽爆冷輸給南非隊，是否晉級需看其他隊臉色。今天德國爆冷不敵厄瓜多，日本又和瑞典1：1握手言和，都讓南韓晉級之路陷入不利局面。

世足賽／厄瓜多防守反擊戰術奏效 2比1逆轉強敵德國

2026年6月26日凌晨4點展開的世界盃E組小組賽中，厄瓜多迎戰傳統強權德國。雖然德國開賽便先馳得點取得領先，但厄瓜多隨後展現極佳的防守韌性與反擊效率，最終以2比1逆轉擊敗德國，順利拿下這場關鍵戰役的

世足賽／佩佩梅開二度高效建功 象牙海岸2比0完封古拉索

2026年6月26日凌晨4點，世界盃E組小組賽迎來關鍵對決，由古拉索在主場迎戰象牙海岸。象牙海岸憑藉前鋒尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的梅開二度，最終以2比0反客為主擊敗古拉索，順利全取3

世足賽／古拉索16萬人口墊底出局 教頭：為球員們感到無比驕傲

世界盃古拉索總教練艾沃卡今天表示，儘管古拉索隊遭世界盃淘汰，但球員們雖敗猶榮。艾沃卡也不排除繼續執掌這支來自加勒比海、全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。