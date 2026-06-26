世足賽／澳洲0：0與巴拉圭踢平收場 攜手晉級32強 澳洲小組第二

2026美加墨世界盃小組賽D組最後一輪賽事，澳洲與巴拉圭爭取的分組2、3名之爭，雙方全場踢完以0：0和局收場，都手握4分積分，但澳洲則靠著淨勝球優勢拿下分組第二，確定挺進32強淘汰賽，巴拉圭也可晉級。

D組由地主美國隊取得2連勝提前拿到32強淘汰賽門票，澳洲前兩戰2：0擊敗土耳其、0：2不敵美國，巴拉圭則是以1：4敗給美國、1：0勝土耳其。兩隊戰績皆為1勝1敗、積分3分，但澳洲握有淨勝球優勢，今天面對巴拉圭，只要踢和就晉級。

澳洲今天雖掌控比巴拉圭稍多的控球權，但沒有太多攻勢，全場7次射門2次射正，必須積極求勝的巴拉圭則是12次射門5次射正，但雙方直到比賽終了的哨聲吹響時，都沒能進球，0：0踢平收場。

澳洲在這場賽後以1勝1敗1和戰績，取得4分積分，搶下D組第二前進32強；巴拉圭則是排名分組第3，但也有4分積分，靠著小組第3擇優前進淘汰賽。