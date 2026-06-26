世足賽／連兩場遭零封後 土耳其一吐悶氣3：2絕殺美國

儘管已經無關晉級，但今年世足賽地主美國與土耳其今天仍在小組賽最後一戰上演激戰，美國開賽第3分鐘就由特拉斯蒂（Auston Trusty）率先破門，但土耳其接下來卻連進兩球逆轉，甚至在傷停補時最後一分鐘靠著艾漢（Kaan Ayhan）絕殺進球，以3：2擊敗美國。

今年以地主身分在世足賽登場的美國，在小組賽前兩場比賽就火力大放送，分別以4：1擊敗巴拉圭，2：0擊敗澳洲，以2連勝搶下32強賽門票，確定以分組龍頭晉級，並將在淘汰賽首戰遭遇波赫。至於土耳其不僅在前兩戰苦吞二連敗無緣晉級，且本屆賽事還不曾有進球記錄。

已經晉級的美國今天也提前為淘汰賽準備，在陣容上進行調整，且開賽第3分鐘就傳來進球消息，美國在角球開出後，特拉斯蒂在右路接球後於無人防守的情況下起腳破門，踢進美國本屆賽事的第7顆進球。

不過土耳其也隨即展開反撲，第10分鐘居萊爾（Arda Guler）在中路接獲隊友傳球後與美國門將透納（Matt Turner）形成一對一局面，最終起腳射門突破防守，為土耳其扳平比數，也是他們本屆賽事第一顆進球。

第29分鐘美國雖然再度進球，但因越位進球不算，反觀逃過一劫的土耳其在第31分鐘展開反擊，耶爾馬茲（Alper Yilmaz）在門前將傳中球墊入球門中，幫助土耳其首度取得領先，並帶著一球領先進入中場休息。

下半場開踢後不久，美國在邊線執行手榴彈戰術，雖然球拋進場後第一時間並未有好的起腳機會，但球在彈出禁區後貝爾特（Sebastian Berhalter）大腳遠射破門，幫助美國扳平戰局，單屆8進球也已經創造隊史紀錄。

傷停補時最後1分鐘，土耳其把握最後一波進攻機會，烏尊（Can Uzun）射門被美國後衛擋下後彈出，反讓艾漢（Kaan Ayhan）在門前補上一腳，成功絕殺美國，最終以3：2勝出，在歷經兩場挫敗後，在本屆最後一場賽事完成首進球、首積分、首勝，至於美國雖然輸球但仍不影響其分組龍頭位置。