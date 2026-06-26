世足賽／ 厄瓜多逆轉德國晉級 普拉塔：26名球員會為國人拚盡全力

厄瓜多在2026年世界盃小組賽最終戰力挽狂瀾，以2：1逆轉強敵德國拿下首勝，也搶下32強淘汰賽門票，繼2006年後隊史第二度挺進淘汰賽，踢進致勝球的普拉塔（Gonzalo Plata）直呼「太不可思議了！」

厄瓜多在此戰賽前戰績1和1敗，今天對上德國只有贏球一條路，雖然在比賽開踢2分鐘就被進球，但7分鐘後靠著安古洛（Nilson Angulo）將戰局扳平，踢進厄瓜多本屆世界盃第一球，下半場再由普拉塔在比賽第77分鐘破網，踢回重要的勝利。

厄瓜多在本屆賽事前39次射門都沒能進球，導致小組賽前兩場陷入苦戰，但今天的2顆進球重新燃起全國人民的希望。厄瓜多最終在小組賽戰績1勝1和1敗、積分4分，以分組第3擇優挺進32強淘汰賽。

厄瓜多阿根廷主帥貝卡切斯（Sebastian Beccacece）表示，這場勝利不是關於他個人，而是屬於全國人民，「是選手替國人踢下這張晉級門票，讓他們好好慶祝和享受這個時刻。」

僅管厄瓜多在本屆開局表現不盡理想，但起死回生挺進32強，普拉塔坦言，前兩場確實很艱難，「我們經歷了很多困難，但現在我們更加堅定。」並且表示：「我們始終充滿信念，也希望球迷知道，這裡有26名球員，會為了全國人民拚盡全力。」

普拉塔指出，球隊在這過程中學到了一件事，「即使還沒有進球，也要用盡全力戰到最後一刻，今天我們一直拚到最後，而幸運的是，結果站在我們這邊。」

普拉塔也說，一路支持著厄瓜多的球迷更值得享受這一刻，「無論走到哪裡，他們都能夠把球場坐滿，球迷讓我們在每一座球場都像是在主場作戰。」