世足賽／日本踢平瑞典對南韓不利！韓媒：幫不上忙的討厭日本

南韓隊昨天在世足小組賽爆冷輸給南非隊，是否晉級需看其他隊臉色。今天德國爆冷不敵厄瓜多，日本又和瑞典1：1握手言和，都讓南韓晉級之路陷入不利局面。

南韓昨天以A組第3結束小組賽，如果瑞典能大比分落敗，將增加南韓晉級32強的機率，但瑞典踢平日本後將積分推進至4分，確定晉級32強，讓南韓晉級機率降低。

韓媒OSEN以「怎麼做都幫不上忙的討厭日本，韓國32強出線機率再下降」為題報導這場賽況。內文提到，韓國能否晉級32強，原取決於日本。日本以2球以上差距大勝瑞典，局勢才會對韓國有利。結果日本與瑞典踢平，使韓國晉級32強變更加困難，瑞典淨勝球0，領先淨勝球-1的韓國。

韓媒感嘆，「下半場雙方都展開激烈攻勢，最終瑞典把積分增加到4分，並成功突圍，對韓國而言，這成了最糟糕的結果。」