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世足賽／厄瓜多20年後重返淘汰賽 全國放假一天慶祝

中央社／ 布宜諾斯艾利斯25日專電
厄瓜多隊。 美聯社
厄瓜多隊。 美聯社

2026世足賽

厄瓜多今天在2026年世界盃足球賽E組以2比1逆轉擊敗德國，睽違20年再度闖進淘汰賽。厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）賽後宣布，6月26日全國放假一天，共同慶祝這場歷史性勝利。

厄瓜多在小組賽尾聲完成逆轉，邊鋒安古洛（Nilson Angulo）於德國率先破門後7分鐘迅速扳平比分，布拉塔（Gonzalo Plata）更在第77分鐘攻入價值連城的致勝球，終場以2比1爆冷擊敗德國。這也是厄瓜多繼2006年德國世界盃晉級16強後，時隔20年再次挺進淘汰賽。

體育媒體「Olé」報導，安古洛賽後表示，非常感謝上帝給予進球的機會，球隊平時便反覆演練這類進攻情境。他說，大家都知道自己擅長帶球突破、向前衝擊防線，平常並不是經常射門的球員，因此這顆進球格外具有意義。

總統諾波亞透過社群平台X發文表示，感謝厄瓜多國家隊及總教練貝卡塞斯（Sebastián Beccacece）率領的教練團，在外界質疑與球隊低潮中重新振作，將勝利帶給全體厄瓜多人。諾波亞並宣布26日全國放假一天，貼文也迅速引發球迷熱烈響應。

阿根廷籍總教練貝卡塞斯於2024年接掌厄瓜多隊後，一度因戰績起伏與用人安排備受外界質疑，如今率隊相隔20年再度闖進世界盃淘汰賽，也讓總統特別公開感謝教練團的付出。

近年阿根廷除培養出眾多世界級球員外，也持續向全球輸出足球教練人才，不少阿根廷籍教練活躍於各國國家隊及職業俱樂部，以細膩的戰術素養與球員養成能力聞名。貝卡塞斯此次率領厄瓜多寫下近20年世界盃最佳成績，也再次展現阿根廷足球教練在國際足壇的重要影響力。

世足戰報 2026美加墨世足 厄瓜多

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