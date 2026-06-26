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世足賽／日本暌違24年小組賽不敗 本田圭佑盼藍武士對巴西扮巨人殺手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本隊。 美聯社
日本隊。 美聯社

2026世足賽

日本今天在世足賽小組賽最後一戰以1：1與瑞典握手言和，以1勝2和作收並晉級到32強賽，這也是日本繼2002年後再度在世足賽小組賽保持不敗晉級，門將鈴木彩艷賽後也表示，希望能夠帶著這股不敗氣勢迎戰接下來的對手巴西

「藍武士」日本今年世足賽小組賽表現亮眼，除了首戰與荷蘭踢平外，第二場比賽面對突尼西亞更是單場踢進4球，加上今天面對瑞典也有一球進帳，小組賽三戰合計踢進7球已經改寫隊史單屆進球紀錄。

儘管最終與瑞典以平局收場，但日本門將鈴木彩艷仍是給予球隊表現讚賞，「下半場我們一度領先，儘管遭到扳平後氣勢轉向對手，但我們還是做到最重要的事，那就是失最少的分數以及沒有輸球，拿下這關鍵的1積分。能帶著不敗的氣勢迎戰巴西，這對我們來說是一件好事。接下來就是一場定生死的賽事，我們要做好準備，以最好狀態迎戰。」

至於今天進球的前田大然也說：「對戰巴西肯定會是一場艱難的比賽，但我們只要能踢出一直堅持的風格，我認為就有機會贏下比賽。接下來我們就是好好恢復，做好準備。」

日本與巴西的32強淘汰賽將在台灣時間30日凌晨一點舉行，今天負責賽事轉播的日本名宿本田圭佑則表示，「在我看來這一場極其艱難的硬仗，但愈是面對這樣的難關，我們愈要咬牙苦撐。下一場比賽就看我們能否再度扮演『巨人殺手』，展現日本足球的韌性與實力。」

世足戰報 2026美加墨世足 日本 巴西

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