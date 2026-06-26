快訊

多處爆淹水災情...竹北市宣布「停班停課」中午12時起生效

行動電源突膨脹嚇壞！專家曝鋰電池「不可逆」失控情況：超過年限請淘汰

陶甕裡的味覺記憶 豬油拌飯讀懂家的味道

世足賽／日本32強對巴西將頑強戰鬥 攜手瑞典晉級為南韓添變數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本隊。 法新社
日本隊。 法新社

2026世足賽

「藍武士」日本今天在世足賽小組賽最後一戰與瑞典以1：1平手收場後，以小組第2名晉級到32強賽，並將強碰C組第1名的「森巴軍團」巴西，儘管雙方過去14度對戰日本僅拿下1勝，但主帥森保一仍強調，將會和支持日本的球迷一起頑強且堅韌的戰鬥到最後一刻。

日本在今天小組賽最後一戰賽前，與荷蘭同樣保有4分積分分居小組前2名，在賽前就知道分組第2名將可能在淘汰賽階段遭遇巴西，即使輸球落入第3名也能晉級但能避開巴西的情況下，日本仍是全力搶勝，並靠著前田大然進球一度取得領先。

儘管最終日本仍遭到瑞典扳平，只能以小組第2名晉級到32強，但總教練森保一賽後說：「如果可以的話，我們當然希望贏球以小組第1名晉級，球員也延續了前兩場的頑強戰鬥方式，最終拿下寶貴積分，如果能在淘汰賽中進一步展現我們的風格，那將會是一件好事。」

儘管本屆世足賽因為擴編改制，讓小組第3名球隊也能晉級，但森保一也強調仍希望以小組前兩名取得32強門票，「本屆賽事有一些變化，但我們還是希望搶下小組前2名，球員們也為此堅韌的戰鬥。」

談到接下來將與巴西交手，森保一則說：「無論如何，我們都會全力爭奪比賽勝利，我希望全隊都能團結一致，和支持我們的球迷一起頑強、堅韌的戰鬥到最後一刻。」

而瑞典在今天踢平日本後，儘管僅拿下小組第3名，但靠著與厄瓜多、波赫相同的4分積分仍擇優取得32強門票，還讓僅有3積分的南韓等隊晉級之路增添變數，成為這場賽事的意外「受災戶」。

世足戰報 2026美加墨世足 日本 巴西 瑞典 南韓

延伸閱讀

世足賽／日本單屆進7球已破隊史紀錄 前一次對戰巴西遭羅納度梅開二度

世足賽／小組晉級戰況更新：巴西搶下分組龍頭 南韓需看別人臉色

世足賽／荷蘭3：1勝突尼西亞搶分組一 32強對決摩洛哥

世足賽／兩度落後又扳平 摩洛哥4：2逆轉海地晉級32強

相關新聞

世足賽／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世足賽F組晉級關鍵戰今天由「藍武士」日本出戰瑞典，儘管第56分鐘日本靠著前田大然率先進球一度領先，不過比賽第62分鐘瑞典也靠著埃蘭加（Anthony Elanga）的精準射門扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，日本也靠著積分5分搶下分組第2名，晉級到32強賽，並將對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。

世足賽／厄瓜多防守反擊戰術奏效 2比1逆轉強敵德國

2026年6月26日凌晨4點展開的世界盃E組小組賽中，厄瓜多迎戰傳統強權德國。雖然德國開賽便先馳得點取得領先，但厄瓜多隨後展現極佳的防守韌性與反擊效率，最終以2比1逆轉擊敗德國，順利拿下這場關鍵戰役的

世足賽／佩佩梅開二度高效建功 象牙海岸2比0完封古拉索

2026年6月26日凌晨4點，世界盃E組小組賽迎來關鍵對決，由古拉索在主場迎戰象牙海岸。象牙海岸憑藉前鋒尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的梅開二度，最終以2比0反客為主擊敗古拉索，順利全取3

世足賽／古拉索16萬人口墊底出局 教頭：為球員們感到無比驕傲

世界盃古拉索總教練艾沃卡今天表示，儘管古拉索隊遭世界盃淘汰，但球員們雖敗猶榮。艾沃卡也不排除繼續執掌這支來自加勒比海、全...

世足賽／日本32強對巴西將頑強戰鬥 攜手瑞典晉級為南韓添變數

「藍武士」日本今天在世足賽小組賽最後一戰與瑞典以1：1平手收場後，以小組第2名晉級到32強賽，並將強碰C組第1名的「森巴軍團」巴西，儘管雙方過去14度對戰日本僅拿下1勝，但主帥森保一仍強調，將會和支持日本的球迷一起頑強且堅韌的戰鬥到最後一刻。

世足賽／荷蘭3：1勝突尼西亞搶分組一 32強對決摩洛哥

世界盃小組賽F組最後一輪，不敗的荷蘭今天對上2連敗的突尼西亞，開賽前7分鐘就取得2：0領先，下半場雙方則是各進1球，終場荷蘭以3：1勝出，小組賽戰績2勝1和、積分7分取得分組第一，32強淘汰賽將對上摩洛哥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。