世足賽／日本32強對巴西將頑強戰鬥 攜手瑞典晉級為南韓添變數

「藍武士」日本今天在世足賽小組賽最後一戰與瑞典以1：1平手收場後，以小組第2名晉級到32強賽，並將強碰C組第1名的「森巴軍團」巴西，儘管雙方過去14度對戰日本僅拿下1勝，但主帥森保一仍強調，將會和支持日本的球迷一起頑強且堅韌的戰鬥到最後一刻。

日本在今天小組賽最後一戰賽前，與荷蘭同樣保有4分積分分居小組前2名，在賽前就知道分組第2名將可能在淘汰賽階段遭遇巴西，即使輸球落入第3名也能晉級但能避開巴西的情況下，日本仍是全力搶勝，並靠著前田大然進球一度取得領先。

儘管最終日本仍遭到瑞典扳平，只能以小組第2名晉級到32強，但總教練森保一賽後說：「如果可以的話，我們當然希望贏球以小組第1名晉級，球員也延續了前兩場的頑強戰鬥方式，最終拿下寶貴積分，如果能在淘汰賽中進一步展現我們的風格，那將會是一件好事。」

儘管本屆世足賽因為擴編改制，讓小組第3名球隊也能晉級，但森保一也強調仍希望以小組前兩名取得32強門票，「本屆賽事有一些變化，但我們還是希望搶下小組前2名，球員們也為此堅韌的戰鬥。」

談到接下來將與巴西交手，森保一則說：「無論如何，我們都會全力爭奪比賽勝利，我希望全隊都能團結一致，和支持我們的球迷一起頑強、堅韌的戰鬥到最後一刻。」

而瑞典在今天踢平日本後，儘管僅拿下小組第3名，但靠著與厄瓜多、波赫相同的4分積分仍擇優取得32強門票，還讓僅有3積分的南韓等隊晉級之路增添變數，成為這場賽事的意外「受災戶」。