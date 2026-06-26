世足賽／日本單屆進7球已破隊史紀錄 前一次對戰巴西遭羅納度梅開二度

「藍武士」日本今天在2026世足賽小組賽最後一戰與瑞典以1：1握手言和，也讓他們以5分積分排名分組第2名晉級到32強賽，而本屆賽事至今的3場比賽，日本已經踢進7球刷新隊史單屆最多得分紀錄，不過32強賽他們將對上「森巴軍團」巴西，雙方過去14度交手日本僅拿下1勝，但這一勝也是最近一次交手時拿下。

日本今年世足賽小組賽與荷蘭、突尼西亞、瑞典分在同組，在首場比賽與荷蘭踢成平手後，第二場比賽更是一舉攻入4球大勝，其中鎌田大地、上田綺世在前兩場比賽就攻入4球表現搶眼，而今天與瑞典決定分組排名的一戰，更是由前田大然在第56分鐘率先破門，儘管最終仍遭到瑞典在62分鐘扳平，雙方最終握手言和，但日本仍是靠著5分積分拿下分組第二名晉級到32強賽。

而這也是日本連續第3屆從小組賽脫穎而出，且小組賽3場比賽踢進7球，也超越2018年俄羅斯世足賽出賽4場踢進6球，刷新隊史單屆進球紀錄，展現出日本今年在進攻端的侵略性，且這一場和局也讓日本寫下對戰歐洲球隊連續11場不敗紀錄，其中包括5場世足賽賽事。

此外，39歲的日本老將長友佑都也在今天替補上陣完成個人第5屆世足賽出賽，創下亞洲球員的新紀錄，超越了南韓一哥孫興慜與總教練洪明甫球員時期的4度出賽，至於世足賽出賽場次16場也持續改寫日本球員紀錄。

不過在晉級32強賽後日本也將面臨「森巴軍團」巴西的考驗，儘管在去年10月的友誼賽中日本以3：2勝出，拿下隊史對戰巴西的首勝，但雙方14次碰頭巴西仍握有11勝2和1敗的對戰優勢。而兩隊前一次在世足賽碰頭則必須追溯到2006年的小組賽，當時巴西靠著羅納度（Ronaldo）梅開二度的表現以4：1擊敗日本。