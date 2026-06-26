世足賽／古拉索16萬人口墊底出局 教頭：為球員們感到無比驕傲

世界盃古拉索總教練艾沃卡今天表示，儘管古拉索隊遭世界盃淘汰，但球員們雖敗猶榮。艾沃卡也不排除繼續執掌這支來自加勒比海、全國僅16萬人的球隊。

法新社報導，古拉索隊今天在費城以0比2敗給象牙海岸，艾沃卡（Dick Advocaat）賽後表示：「球員們應為自己感到驕傲。我以前參與過不少賽事，但這支球隊表現真的相當出色，他們對戰世界級強隊時既充滿熱情，也充滿膽識。」

他大讚球隊整體表現「極為出色」，但也坦言最終被象牙海岸前鋒佩佩（Nicolas Pepe）在上下半場各進一球而吞敗。

古拉索在世界盃首場小組賽以1比7慘敗德國，隨後在第2場比賽中與厄瓜多以0比0踢成平手。今天敗給象牙海岸後，古拉索以墊底成績告別本屆世界盃。

儘管古拉索的世界盃之旅畫下句點，但78歲的艾沃卡暗示，他可能會被說服留任。

被問及續任的可能性時，艾沃卡說，「我抱持非常正向的看法」，但他也坦言要吸引優秀球員加入古拉索，並在國際賽中取得成績，是一項艱難的任務。古拉索是位於加勒比海的島國，人口僅16萬，也是世界盃史上參賽人口最少的國家。

曾任荷蘭國家隊主帥的艾沃卡說：「我當初來到這裡，並不是抱著這是我教練生涯最後一項賽事的心態來的。我只是在有限的資源下，努力爭取最好的成績。」

艾沃卡先前曾率領球隊取得世界盃參賽資格，但數月後因女兒生病而請辭。

隨後，由於接替他的總教練魯登（Fred Rutten）請辭，艾沃卡今年5月臨危受命，再度重掌球隊兵符。

艾沃卡說：「我當初接下這個職位時，目標是晉級美洲金盃足球賽（CONCACAF Gold Cup）。我們做到了，接著目標闖進世界盃資格賽，我們也做到了，因此我為球員們感到無比驕傲。」