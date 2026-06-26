世足賽／德國遭厄瓜多逆轉 總教練：不能說我的球員沒盡力

德國在世界盃前2戰後即以分組第一晉級，不過今天卻遭厄瓜多以1比2逆轉。總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann）表示全隊進球後，在陣型站位上簡直是「戰術自殺」。

法新社報導，德國的薩內（Leroy Sané）雖然開賽2分鐘便破門成功，但厄瓜多邊鋒安古洛（Nilson Angulo）在7分鐘後隨即扳平，布拉塔（Gonzalo Plata）更於第77分鐘攻入價值連城的致勝球，讓背水一戰的厄瓜多以8支最佳分組第3名球隊之一的資格晉級。

「我們開賽狀況很好，」納格斯曼說，「但遺憾的是進球之後，站位上出現戰術自殺，讓比賽陷入困境。」

「厄瓜多全力以赴，這從場上就能看出，他們始終保持壓力。但我也不能說我的球員沒盡力，那樣說太過於簡化。」

納格斯曼表示，他不希望帶著一場敗仗的陰影進入淘汰賽。德國將於29日在32強賽事中出戰。

這名教頭說，「輸球從來就不是好事，即使已經拿下小組第一也是如此。」

德國隊的隊長基米希（Joshua Kimmich）表示，厄瓜多很明顯更有鬥志。

「今天最大不同在於，對手比我們更渴望勝利。這一點顯而易見，尤其是在下半場。這是他們獲勝原因，而且他們贏的實至名歸。」

基米希表示，德國必須在32強賽中加強防守，否則將面臨淘汰風險。