世足賽／2026年入場觀眾逾360萬 超越1994年創史上新高

2026年世界盃足球賽入場觀眾數今天創下歷史新高，突破1994年近360萬人次的舊有紀錄。

路透社報導，國際足球總會（FIFA）正式宣布這項消息時，德國正與厄瓜多在紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）比賽，巨型看板即時顯示最新紀錄人數為360萬5357人，全場響起如雷掌聲。

本屆世界盃尚有逾40場賽事尚未進行，總觀眾人數最終可能超越1994年紀錄2倍有餘。1994年世界盃總場次僅52場，而本屆各場館平均入座率已逾99%。

聖十字學院（College of the Holy Cross）經濟學家暨體育商業專家馬西森（Victor Matheson）指出：高昂的票價及川普政府對特定國家的入境限制，使許多有意親赴現場的球迷卻步。

儘管如此，仍有大批球迷搶著進場。舊金山大學（University of San Francisco）運動經濟學專家拉舍爾（Dan Rascher）表示：「美國人喜歡大型活動，他們想親臨現場見證重要時刻。」