快訊

多處爆淹水災情...竹北市宣布「停班停課」中午12時起生效

行動電源突膨脹嚇壞！專家曝鋰電池「不可逆」失控情況：超過年限請淘汰

陶甕裡的味覺記憶 豬油拌飯讀懂家的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／2026年入場觀眾逾360萬 超越1994年創史上新高

中央社／ 紐約25日綜合外電報導
美國隊球迷。 歐新社
美國隊球迷。 歐新社

2026世足賽

2026年世界盃足球賽入場觀眾數今天創下歷史新高，突破1994年近360萬人次的舊有紀錄。

路透社報導，國際足球總會（FIFA）正式宣布這項消息時，德國正與厄瓜多在紐澤西州東拉瑟福德（East Rutherford）比賽，巨型看板即時顯示最新紀錄人數為360萬5357人，全場響起如雷掌聲。

本屆世界盃尚有逾40場賽事尚未進行，總觀眾人數最終可能超越1994年紀錄2倍有餘。1994年世界盃總場次僅52場，而本屆各場館平均入座率已逾99%。

聖十字學院（College of the Holy Cross）經濟學家暨體育商業專家馬西森（Victor Matheson）指出：高昂的票價及川普政府對特定國家的入境限制，使許多有意親赴現場的球迷卻步。

儘管如此，仍有大批球迷搶著進場。舊金山大學（University of San Francisco）運動經濟學專家拉舍爾（Dan Rascher）表示：「美國人喜歡大型活動，他們想親臨現場見證重要時刻。」

世足戰報 2026美加墨世足

延伸閱讀

世足賽／觀眾破285萬人次有望創紀錄 平均入座率99.6%

世足賽／33場進球破百創68年來最快 BBC分析主因

世足賽／新比賽用球速度「像砲彈」世界盃進球數大增25%

世足賽／本屆並非終章？ 媒體爆料梅西仍有望下屆43歲返鄉踢百年賽

相關新聞

世足賽／日本前田大然率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

世足賽F組晉級關鍵戰今天由「藍武士」日本出戰瑞典，儘管第56分鐘日本靠著前田大然率先進球一度領先，不過比賽第62分鐘瑞典也靠著埃蘭加（Anthony Elanga）的精準射門扳平戰局，最終雙方以1：1握手言和，日本也靠著積分5分搶下分組第2名，晉級到32強賽，並將對上C組第1名的「森巴軍團」巴西。

世足賽／厄瓜多防守反擊戰術奏效 2比1逆轉強敵德國

2026年6月26日凌晨4點展開的世界盃E組小組賽中，厄瓜多迎戰傳統強權德國。雖然德國開賽便先馳得點取得領先，但厄瓜多隨後展現極佳的防守韌性與反擊效率，最終以2比1逆轉擊敗德國，順利拿下這場關鍵戰役的

世足賽／佩佩梅開二度高效建功 象牙海岸2比0完封古拉索

2026年6月26日凌晨4點，世界盃E組小組賽迎來關鍵對決，由古拉索在主場迎戰象牙海岸。象牙海岸憑藉前鋒尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的梅開二度，最終以2比0反客為主擊敗古拉索，順利全取3

世足賽／古拉索16萬人口墊底出局 教頭：為球員們感到無比驕傲

世界盃古拉索總教練艾沃卡今天表示，儘管古拉索隊遭世界盃淘汰，但球員們雖敗猶榮。艾沃卡也不排除繼續執掌這支來自加勒比海、全...

世足賽／日本32強對巴西將頑強戰鬥 攜手瑞典晉級為南韓添變數

「藍武士」日本今天在世足賽小組賽最後一戰與瑞典以1：1平手收場後，以小組第2名晉級到32強賽，並將強碰C組第1名的「森巴軍團」巴西，儘管雙方過去14度對戰日本僅拿下1勝，但主帥森保一仍強調，將會和支持日本的球迷一起頑強且堅韌的戰鬥到最後一刻。

世足賽／荷蘭3：1勝突尼西亞搶分組一 32強對決摩洛哥

世界盃小組賽F組最後一輪，不敗的荷蘭今天對上2連敗的突尼西亞，開賽前7分鐘就取得2：0領先，下半場雙方則是各進1球，終場荷蘭以3：1勝出，小組賽戰績2勝1和、積分7分取得分組第一，32強淘汰賽將對上摩洛哥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。