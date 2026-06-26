世足賽／厄瓜多2：1逆轉德國 隊史第二度前進淘汰賽

2026美加墨世界盃小組賽E組最後一輪，厄瓜多對上已確定晉級的德國，雖在比賽第2分鐘先被進球，但隨後連追2球，終場以2：1逆轉勝出，戰績1勝1和1敗、積分4分排名分組第3，也確定搶下32強資格，繼2006年後隊史第二度前進淘汰賽。

德國在此戰賽前已先取得2連勝提前拿到32強門票；厄瓜多前兩戰則分別以0：1不敵象牙海岸、0：0與庫拉索踢平，今天背水一戰沒退路。

德國在比賽開踢後第2分鐘就由薩內（Leroy Sané）率先進球，但領先沒有維持太久，厄瓜多在比賽第9分鐘由安古洛（Nilson Angulo）在禁區外射門破網，是厄瓜多在本屆賽事第一顆進球，將戰局扳成1：1平手。

下半場厄瓜多在比賽第77分鐘，靠著角球的攻勢，由羅德里奎茲（Kevin Rodríguez）頭槌製造門前的機會，普拉塔（Gonzalo Plata）起腳攻進致勝一球。

厄瓜多拿下本屆世界盃首勝，是隊史自2013年以來，首次在正式國際賽擊敗歐洲球隊，同時靠著這場勝利，在小組賽積分4分排名E組第3，確定能搶下8個最佳分組第3名的其中一席，在等了20年後，隊史第二度晉級世界盃淘汰賽。

德國隊輸球後，戰績2勝1敗、積分6分，仍取得E組第一，但終止11連勝，無緣追平隊史在1979至1980年間創下的12連勝紀錄。