世足賽／梅開二度率象牙海岸晉級 佩佩歸功隊友：我只是伸腳觸球

世足賽E組今天迎來關鍵之戰，日前惜敗給德國的象牙海岸，在變陣後收到絕佳效果，靠著前鋒佩佩（Nicolas Pepe）上演「梅開二度」個人秀，最終以2：0擊敗古拉索，順利以分組第二挺進隊史首次的世足賽淘汰賽。

象牙海岸此役做出四人輪換，效力西甲維拉利爾的佩佩隨即成為致勝功臣，開賽僅7分鐘，他就接獲隊友迪奧曼德（Yan Diomande）的禁區妙傳輕鬆破網，踢進象牙海岸隊史在世足賽的最快進球；下半場第64分鐘，他再與桑加雷（Ibrahim Sangare）打出精采的小組配合，左腳推射鎖定勝局。

賽後，單場獨進兩球的佩佩將榮耀歸於團隊，他感性地表示，「這為象牙海岸人民帶來了無比的驕傲與喜悅。能進這兩球全踢功於團隊，第一球是迪奧曼德漂亮的傳球，第二球則是桑加雷妙傳，我只是把腳伸過去觸球而已。這雖是個人榮譽，更是團隊的勝利。」談到接下來的淘汰賽，佩佩強調必須腳踏實地，「我們有足夠的球員與實力走得更遠，此時更需要保持專注與充分休息。」

總教練法埃（Emerse Fae）也對球員的韌性讚譽有加，並直言「驕傲」是此時唯一的形容詞，「我們深知這場比賽有多艱難，但我們做到了，還以分組第二晉級。象牙海岸配得上這份喜悅，今晚我們可以盡情慶祝，但也必須將目光投向更遠的未來。」象牙海岸將於6月30日移師達拉斯，迎戰I組第二名，爭奪八強門票。