世足賽／佩佩梅開二度高效建功 象牙海岸2比0完封古拉索

2026年6月26日凌晨4點，世界盃E組小組賽迎來關鍵對決，由古拉索在主場迎戰象牙海岸。象牙海岸憑藉前鋒尼古拉斯·佩佩（Nicolas Pépé）的梅開二度，最終以2比0反客為主擊敗古拉索，順利全取3分，並成功讓對手掛蛋。本場比賽的勝負核心在於象牙海岸極高的進攻效率，以及中場攻守轉換的絕對掌控力。

從技術統計來看，象牙海岸掌握了場上的主動權，控球率高達63%，展現出強大的控球能力。相較之下，古拉索在僅有37%的持球時間下，雖然嘗試發動攻勢並創造出11次射門機會，但受限於象牙海岸穩健的防線，整場僅有2次射正，攻勢頻頻熄火。象牙海岸整場比賽僅有7次射門，但其中有3次射正即高效轉化為2個進球，防守端更只出現6次犯規，展現出極佳的攻防紀律。

比賽哨音吹響後，象牙海岸迅速發動攻勢。開賽僅7分鐘，迪奧曼德（Yan Diomande）送出精妙助攻，佩佩於禁區內起腳破網，協助象牙海岸先馳得點，打破僵局。第35分鐘，進球功臣佩佩因犯規吞下黃牌。下半場雙方易邊再戰，第64分鐘，桑加雷（Ibrahim Sangaré）精準傳中，佩佩把握機會再度建功，完成梅開二度，將領先優勢擴大為2比0。落後的古拉索攻勢受阻且情緒漸顯急躁，巴庫納（Juninho Bacuna）與卡斯塔尼爾（Gervane Kastaneer）分別於第75分鐘和第83分鐘因粗野攔截接連吞下黃牌，無力挽回頹勢。

終場象牙海岸就以2比0帶走勝利。此役過後，E組形勢漸趨明朗。德國與象牙海岸同為2勝1負積6分，象牙海岸因淨勝球劣勢暫居小組第二，掌握晉級複賽的主動權。厄瓜多則以1勝1負1和積4分緊追在後，古拉索在吞下此敗後，小組賽戰績為0勝2負1和僅積1分，分組墊底，晉級形勢極為艱難。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)