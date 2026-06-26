世足賽／厄瓜多防守反擊戰術奏效 2比1逆轉強敵德國

2026年6月26日凌晨4點展開的世界盃E組小組賽中，厄瓜多迎戰傳統強權德國。雖然德國開賽便先馳得點取得領先，但厄瓜多隨後展現極佳的防守韌性與反擊效率，最終以2比1逆轉擊敗德國，順利拿下這場關鍵戰役的勝利。

整場比賽由德國掌控大部分球權，持球率達61%，全場射門多達11次、其中3次射正。然而，厄瓜多展現高強度防守，儘管持球率僅39%，且全場出現15次犯規，但他們在7次射門中同樣取得3次射正，憑藉優異的反擊與防守轉換，成功抗衡強敵的猛烈攻勢。

賽事開踢僅2分鐘，德國隊隨即展開閃電攻勢，Florian Wirtz送出妙傳，助攻Leroy Sané起腳破網取得領先。但厄瓜多並未自亂陣腳，於第9分鐘展開反擊，Pedro Vite助攻Nilson Angulo迅速破門將比分扳平。上半場終了前，厄瓜多Piero Hincapié與德國Aleksandar Pavlovic相繼吞下黃牌。易邊再戰，第50分鐘厄瓜多Pedro Vite防守犯規領到黃牌。直到第78分鐘，厄瓜多發動致命反擊，Kevin Rodríguez助攻Gonzalo Plata攻入超前分。第89分鐘Gonzalo Plata因戰術防守吞下黃牌，但厄瓜多成功守住領先至終場。

厄瓜多此役憑藉出色的反擊效率守住勝果。目前E組積分榜上，德國與象牙海岸同積6分暫居前兩名。厄瓜多此役勝出後，以1勝1負1和、積分4分暫居第三，維持晉級淘汰賽的希望，古拉索則以1分墊底。末輪賽事將決定最終晉級名單。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)