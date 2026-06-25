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世足賽／貝林漢遮嘴說話竟沒被罰 法國名將質疑有巨星待遇

聯合新聞網／ 綜合報導
英格蘭球星貝林漢（左）和迦納球員阿尤（右）。 法新社
英格蘭球星貝林漢（左）和迦納球員阿尤（右）。 法新社

本屆賽事引進最新規定禁止球員在衝突中「掩嘴說話」，不過在昨天英格蘭面對迦納比賽時，英格蘭球星貝林漢（Jude Bellingham）被拍到遮嘴說話，卻並未遭受紅牌處罰，引發外界熱烈關注。

2026世足賽

最新規定明確指示：「任何球員在與對手發生衝突的狀況下掩嘴，皆可處以紅牌處分。」巴拉圭中場選手阿爾米龍（Miguel Almiron）就在與土耳其的比賽時，因遮住嘴巴向對手說話，遭裁判給出紅牌驅逐出場，成為史上首位因新規則受罰的球員。

不過貝林漢昨天在比賽中與迦納球員阿尤（Jordan Ayew）交談時，被拍到他掩住嘴巴說話，但當下並沒有裁判給予貝林漢紅牌，引發外界質疑是否「雙重標準」，巴拉圭隊也已向國際足球總會（FIFA）提出申訴，並強調裁判應一視同仁。

法國名將亨利（Thierry Henry）就在節目上批評：「這是對明星球員的特殊待遇，小國家卻因此付出代價。」不過巴拉圭媒體《Vs Sports》點出兩起案例差異之處：「貝林漢與阿尤間的對話似乎相對友善，阿尤竟然也沒有向裁判抗議應處罰這位英格蘭對手。」

世足戰報 2026美加墨世足 英格蘭 迦納

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