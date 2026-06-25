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世足賽／抽獎出現異常狀況？台灣運彩解釋：中獎人權益不受影響

聯合報／ 記者曾思儒劉肇育／即時報導
台灣運彩舉行的「買運彩瘋足球」抽獎活動出現爭議。 台灣運彩公司提供
台灣運彩舉行的「買運彩瘋足球」抽獎活動出現爭議。 台灣運彩公司提供

2026美加墨世足賽熱鬧開踢，台灣運彩舉行的「買運彩瘋足球」抽獎活動日前卻出現爭議，疑似有多支手機號碼重複中獎；中獎手機號碼僅顯示開頭前兩碼，今天台灣運彩公告解釋，是因系統問題導致部分資訊顯示異常，中獎人權益不受影響。

2026世足賽

台灣運彩配合世界盃推出「蘋果日日抽」活動，昨天出現中獎手機號碼只顯示開頭前兩碼狀況，運彩今天發出公告表示，是因系統問題導致部分資訊顯示異常，「於發現問題時立即進行修復，隨即恢復正常顯示，中獎人權益不受影響。網站資訊揭露攸關民眾信賴，相關系統管理及資訊呈現應以最高標準檢視，本公司將檢討改進，避免類似情形再次發生。」

日前國民黨立委王鴻薇在社群媒體上指出，「蘋果日日抽」疑似有多支手機號碼重複中獎，甚至有六次之多，堪稱「天選之子」，質疑公平性並點名運動部調查。

運彩也回應，6月8日到7月20日「蘋果日日抽」活動，每日抽出20個蘋果商品，「消費者購買實體彩券單張滿1000元即可獲得一個抽獎資格，滿2000元就可以有2個，以此類推。期間購入之實體彩券都可以在活動期間內擇期登錄並抽獎，同一個人若購入多張彩券，有可能可以中獎多次，活動辦法沒有限同一人一天只能中獎一次。活動有限制每張彩券僅能登錄一次，沒有限制抽獎次數，買多就比較容易有機會重複中獎。」

世足彩蛋 2026美加墨世足

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