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世足賽／國家隊「最後一舞」 墨西哥門神奧喬亞：享受一切

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
墨西哥傳奇門將奧喬亞6度出征世界盃。 路透
墨西哥傳奇門將奧喬亞6度出征世界盃。 路透

代表墨西哥6度出征世界盃，傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）今天在小組最終戰第78分鐘替補上陣，補時階段還發動攻勢，大腳一開將球送到前場，讓菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）錦上添花，助隊3：0擊敗捷克，以3連勝結束小組賽。

2026世足賽

上場後不斷鼓譟全場球迷情緒，下月將滿41歲的奧喬亞賽後被隊友拋到空中，還和家人在場中合影，他說：「這是我（代表國家隊）最後幾小時了，所以起床後充滿感恩，微笑並享受一切。」

6度征戰世界盃是墨西哥紀錄，奧喬亞2006年首度登上世界盃舞台時，現在17歲的隊友莫拉（Gilberto Mora）尚未出生，他透露從小看國家隊比賽時，就是看到奧喬亞固守球門，一直把奧喬亞視為偶像。

「現在能和他一起踢球，稱他是隊友，對我來說是美夢成真。」莫拉說。

墨西哥前鋒維加（Alexis Vega）也說：「對我來說，他就是墨西哥國家隊的傳奇，我認為他隨時都準備好為國家隊而戰。」

墨西哥3連勝登頂龍頭，台灣時間7月1日早上9點將繼續在墨西哥主場迎戰32強淘汰賽。

世足戰報 2026美加墨世足

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