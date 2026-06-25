世足賽／小組晉級戰況更新：巴西搶下分組龍頭 南韓需看別人臉色

世足小組賽進入最後一輪，經過今天一日六戰賽程後，A、B、C三組晉級隊伍已正式出爐，A組由墨西哥與南非搶下前二、B組則是瑞士和加拿大攜手晉級、C組部分由強權巴西與摩洛哥取得前二，南韓則因敗給南非落入A組第三，與波赫、蘇格蘭僅剩擇優晉級機會。

南韓球迷比賽中不斷祈禱，可惜最終還是輸給南非。 美聯社

墨西哥今天3：0擊敗捷克，以三戰全勝之姿奪下A組龍頭，南韓今天面對南非逼和失敗，0：1敗下陣來，讓南非能以積分4分優於南韓的3分，獲得A組第二晉級32強，南韓屈居分組第三，小組賽留下3分積分、淨勝球-1的成績。

B組部分瑞士今天以2：1擊退加拿大，以2勝1和取得分組第一，加拿大落敗後積分4分雖與波赫相同，但憑藉淨勝球+5優於波赫的-1，因此還是能以B組第二宣告晉級，波赫今天雖以3：1擊敗卡達，但仍落入分組第三，不過小組賽積分4分與淨勝球-1也略優於南韓。

巴西球星內馬爾今天傷癒復出，巴西也取得C組第一。 新華社

巴西今天在內馬爾（Neymar）歸隊助威下以3：0擊敗蘇格蘭，小組賽留下2勝1和成績，摩洛哥則以4：2擊敗海地，戰績同樣2勝1和績分7分，由於巴西淨勝球+6優於摩洛哥的+3，最終C組由巴西第一、摩洛哥居次共同晉級，蘇格蘭則以1勝2敗獲得C組第三，小組成績為積分3分和淨勝球-3。

比較ABC組第三，波赫4分積分排第一，南韓與蘇格蘭同為3分，但以淨勝球優勢領先蘇格蘭，只是第三輪還有9組比賽未進行，根據過往經驗要擇優晉級還是4分較保險，南韓與蘇格蘭得看別人臉色才能拿到32強門票了。