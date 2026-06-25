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世足賽／夢幻職缺成真！2男受聘看世界盃104場比賽 還能爽賺150萬

聯合新聞網／ 綜合報導
富蘭克林與阿科托兩人一致提到巴西隊出賽時的場面最難忘。 美聯社
富蘭克林與阿科托兩人一致提到巴西隊出賽時的場面最難忘。 美聯社

對全球足球迷而言，世界盃向來是四年一度的重要盛事，但美國有兩名年輕男子，最近竟把「追球賽」變成正式工作。兩人受聘在39天內完整觀看本屆世界盃全部104場比賽，不僅能參與賽事熱潮，還可獲得5萬美元（約新台幣150萬元）報酬，被不少網友形容是夢幻職缺。

2026世足賽

根據外媒「france24」報導，現年29歲的富蘭克林（Austin Franklin）與26歲的阿科托（Kevin Akoto），目前進駐位於紐約時報廣場的透明玻璃觀賽空間，每天透過兩台85吋大型電視收看世界盃賽事。由於玻璃屋設置在人來人往的地點，不少路過民眾與球迷也會停下腳步，一同感受賽事氛圍，現場相當熱鬧。

據了解，兩人受聘於世界盃轉播單位福斯體育（Fox Sports），並從數千名提交影片的球迷中脫穎而出，擔任「世界盃首席觀賽員」。這項企劃主要希望替由美國、加拿大及墨西哥共同主辦的世界盃製造話題，也讓更多民眾關注賽事進行。

阿科托透露，為了接受這份工作，自己做出不少改變，不但辭去原有職務，也因此結束一段感情關係。他笑說，老闆對決定相當支持，但另一位當事人顯然沒有那麼能接受。雖然連續觀看大量比賽相當耗費體力與精神，但他認為能親自參與世界盃，仍是一段難得的人生經驗。

除了長時間觀賽，玻璃屋內也規劃不少休息與娛樂空間，包括桌上足球、足球知識問答、UNO紙牌，以及掛滿各國代表隊圍巾的布置。遇到賽事節奏較慢、影片回放或中場時間，兩人也會利用這些設施放鬆。富蘭克林特別期待分組賽尾聲同時進行的雙場比賽，認為能一次感受兩場戰局相當過癮。

談到印象最深刻的回憶，兩人一致提到巴西隊出賽時的場面最難忘。當時數百名球迷聚集在玻璃屋外高歌歡呼，熱情氣氛感染全場，甚至還出現民眾把鞋子丟向玻璃屋的插曲。

儘管每天密集觀看比賽行程不輕鬆，但兩人認為能親眼見證世界盃的每一刻，已經是最珍貴的收穫，阿科托表示自己是一個「非常消極的人」，但他認為富蘭克林個性跟他完全相反「有一個積極的人，可以帶來正能量，真是太好了」。兩人都相信這段經歷會成為人生中難以取代的回憶。

世足彩蛋 世足戰報 2026美加墨世足

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