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世足賽／摩洛哥半場遭主帥罵醒 海地雖無緣紀錄教頭稱仍可昂首離開
2026年世足賽C組小組賽進入最終高潮，摩洛哥迎戰已遭淘汰的海地意外陷入一場苦戰，雖然海地兩度取得領先，並攻入暌違52年的歷史性世足進球，但摩洛哥實力技高一籌，在下半場及時甦醒，最終以4：2逆轉勝出，與巴西攜手晉級到32強。
賽後摩洛哥將士們並未因晉級而流露太多喜色，反而對上半場的被動表現進行深刻反省。中場新星艾爾康努斯（Bilal El Khannouss）直言，球隊一度落入輕敵的陷阱，「我們有時缺乏謙遜，並為此付出了代價。我們在對抗中不夠專注，給了對手信心，讓他們得以起勢並攻入兩球。」他透露，半場休息時教練大發雷霆，要求球員必須展現侵略性、全力爭搶第二落點，並提升進攻強度。
攻入追平關鍵球的哈基米（Achraf Hakimi）也坦言這是一場艱難的戰役，「我們開局踢得並不好，但隨後及時調整心態，拚盡全力重回正軌。此時必須專注於恢復，為接下來的淘汰賽做好準備。」
儘管海地吞下3連敗遺憾出局，更錯過了搶下隊史在世足賽首積分的大好機會，但主帥米涅（Sebastien Migne）仍對子弟兵的奮戰精神感到無比驕傲，「我們一度非常接近創造歷史。即便未能贏球，我們也希望昂首離開，而球隊確實做到了。」
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