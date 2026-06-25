世足賽／墨西哥門神奧喬亞上陣 地主3比0大勝捷克奪龍頭

2026年世足賽進入最後高潮，A組的南韓在今天迎來與南非的晉級生死戰，教頭洪明甫卻將當家看板球星兼隊長孫興慜移出先發名單，直到下半場才讓他登場，不過卻遭到南非在下半場先馳得球，最終以0：1敗下陣來，A組確定由墨西哥與南非以分組前2名晉級到32強，至於輸球的南韓仍有機會以分組第3名擇優晉級。

2026-06-25 11:03