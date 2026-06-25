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世足賽／墨西哥門神奧喬亞上陣 地主3比0大勝捷克奪龍頭
身為本屆世界盃東道主之一，墨西哥今天在查維茲（Mateo Chávez）率先破網、基尼奧內斯（Julian Quinones）加入進球行列，補時階段菲達爾戈（Álvaro Fidalgo）再補刀，助隊小組賽最終戰以3：0擊敗捷克隊，以3戰全勝奪下A組龍頭，全隊賽後開心把傳奇門將奧喬亞（Guillermo Ochoa）拋到空中慶祝。
墨西哥打完2戰就確定以2連勝提前晉級，今天上半場雖沒進球，下半場馬上發動攻勢，查維茲第55分鐘先破網，基尼奧內第61分鐘補射得手，讓墨西哥取得2：0領先。
墨西哥「六朝元老」門將奧喬亞第78分鐘也替補上場，下月就要過41歲生日的「墨西哥吳鎮宇」光是場邊熱身就讓球迷十分興奮，上場後第一次觸球更讓全場球迷歡聲雷動；他補時階段大腳一踢直接將球送到前場，讓墨西哥再發動攻擊，菲達爾戈也把握機會錦上添花，助隊完成3：0大勝。
墨西哥3連勝登頂龍頭，台灣時間7月1日早上9點將繼續在墨西哥主場迎戰32強淘汰賽。
捷克吞敗後，本屆世界盃只留下1和2敗成績，且比賽尾聲還出現傷情，紹切克（Tomas Soucek）想攔截奧喬亞時傷到左腳，直接被換下場。
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