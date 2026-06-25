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世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

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世足賽／南韓拔孫興慜先發爆冷不敵南非 剩分組第三擇優晉級機會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
南韓在A組最後一戰未讓孫興慜先發，雖下半場換上搶攻，仍被南非攻入致勝球，以0比1落敗，南非與墨西哥攜手晉級，南韓則留待分組第三擇優。 法新社
南韓在A組最後一戰未讓孫興慜先發，雖下半場換上搶攻，仍被南非攻入致勝球，以0比1落敗，南非與墨西哥攜手晉級，南韓則留待分組第三擇優。 法新社

2026年世足賽進入最後高潮，A組的南韓在今天迎來與南非的晉級生死戰，教頭洪明甫卻將當家看板球星兼隊長孫興慜移出先發名單，直到下半場才讓他登場，不過卻遭到南非在下半場先馳得球，最終以0：1敗下陣來，A組確定由墨西哥與南非以分組前2名晉級到32強，至於輸球的南韓仍有機會以分組第3名擇優晉級。

今年世足賽A組戰況膠著，除了墨西哥率先搶下2連勝提前晉級外，南韓、捷克與南非都將在今天的小組賽最終戰爭奪分組第2名，其中1勝1敗的南韓今天遭遇南非，只要能取勝就能自力晉級到32強。

在這場晉級關鍵中，南韓教頭洪明甫也決定將前兩戰表現低迷的當家球星孫興慜排除在先發行列，而變陣後的南韓開賽前10分鐘金玟哉、李剛仁就連續攻門，雖未能得手，但仍帶給南非後防相當大得威脅性。

不過背水一戰的南非更是展現強大進攻侵略性，在上半場僅有百分之39控球率的情況下，卻出現高達10次射門，包括3次射正，但南韓門神金承奎的精彩撲救也幫助球隊化解失分危機，讓雙方上半場踢完戰成0：0平手。

下半場南韓也將孫興慜等人換上場搶攻，不過不但沒有太多有效攻勢，還讓南非在第63分鐘由莫雷米（Tshepang Moremi）助攻給馬塞科（Thapelo Maseko）抽射破門，先馳得球。

南非在取得領先後也將重心全部放在防守端，讓南韓遲遲無法突破防線，傷停補時第93分鐘，南韓朴鎮燮一度有機會頭錘破門，但遭到南非門將威廉斯（Ronwen Williams）正面擋下，錯失追平良機。最終南非就以1球之差取勝，搶下分組第二名，攜手分組龍頭墨西哥晉級到32強，至於南韓雖然輸球，但仍有機會透過分組第三名擇優晉級到32強賽。

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