世足賽／維尼修斯連3場進球隊史第五人 寫此紀錄者巴西該屆都奪冠

5屆冠軍巴西今天小組賽最終戰除迎接隊史進球王內馬爾（Neymar）回歸，維尼修斯（Vinicius Jr.）上半場更有「梅開二度」演出，助「森巴軍團」以3：0擊敗蘇格蘭，以分組第一前進32強淘汰賽，維尼修斯也締造特別紀錄。

25歲的維尼修斯小組賽3場都有進球記錄，成為隊史第5人，加入1970年傳奇雅爾金諾（Jairzinho）、1994年羅馬里歐（Romario）、2002年羅納度（Ronaldo）和里爾瓦多（Rivaldo）行列，且這3屆巴西最終都捧起「大力神盃」。

自從巴西教頭安切洛蒂（Carlo Ancelotti）13個月前接下森巴軍團兵符，維尼修斯國家隊表現大進化，從原本39場國際賽攻進6球，到安切洛蒂執教13場比賽已經累積7顆進球，目前美加墨世足賽的進球紀錄也以4球並列第2，僅落後阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）1球。

和維尼修斯已經賽皇家馬德里合作多年的安切洛蒂說：「我非常開心，我從沒懷疑他這屆世界盃的準備和出色狀態，他很開心為國家隊出賽，也有非常精彩的表現。」

「他今天也有頭錘進球，不過我不是最先發掘維尼修斯的人，他一直是位頂尖選手，是世界上最好選手之一。」安切洛蒂說。

巴西以分組龍頭晉級，台灣時間30日凌晨1點將迎接32強淘汰賽首戰。