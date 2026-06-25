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世足賽／瑞士主帥讚曼贊比百搭 被迫換上瓜帥T恤反成焦點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瑞士靠2：1力退加拿大拿下小組第一，曼贊比成為勝利功臣。 美聯社
瑞士靠2：1力退加拿大拿下小組第一，曼贊比成為勝利功臣。 美聯社

世足賽小組賽進入尾聲，瑞士在關鍵戰役中以2：1險勝加拿大，順利以小組第一之姿挺進32強淘汰賽。賽後瑞士總教練雅金（Murat Yakin）除了讚賞球隊的陣容深度，更點名首發建功的曼贊比（John Manzambi）表現不可思議；而雅金在場邊因衣服顏色衝突被迫換上「瓜迪奧拉（Pep Guardiola）T恤」的插曲，也成為賽後另類焦點。

面對防守強韌、速度飛快的加拿大，瑞士此役在右路與進攻端進行了變陣，雅金大膽起用雅克斯（Luca Jaquez）鎮守右邊衛，並讓曼贊比進入先發，曼贊比近期狀況火燙，在近130分鐘的累計出場時間內已高效製造4個進球。

雅金賽後大讚：「約翰（曼贊比）過去一年的狀態非常不可思議。無論是10號位還是其他位置他都能完美勝任，他有極強的進攻慾望與高效率的終結能力，為球隊帶來了極大幫助。」

儘管瑞士在下半場一度取得2：0領先，但最後10分鐘遭加拿大全力反撲失守一球，局勢一度陷入驚險，所幸門將科貝爾（Gregor Kobel）連續奉獻關鍵撲救才保住勝果。雅金坦言，最後階段確實承受巨大壓力，因此換人上更傾向依靠經驗豐富的球員來收尾，他也特別稱讚科貝爾交出了一場超級比賽，成功穩定後防。

雅金原本的衣服顏色與身穿白衣的加拿大衝突、干擾到邊線裁判。 法新社
雅金原本的衣服顏色與身穿白衣的加拿大衝突、干擾到邊線裁判。 法新社

除了球場上的激戰，雅金在比賽中被迫更換上衣也引發媒體追問，由於原本的衣服顏色與身穿白衣的加拿大衝突、干擾到邊線裁判，雅金臨時換上了一件印有曼城主帥瓜迪奧拉的T恤。雅金笑著解釋，自己是瓜帥的超級粉絲，非常欣賞其清新且充滿智慧的戰術輪轉與細節要求，這算是一次趣味的「額外換人」。

瑞士教頭雅金後來換上黑色T-shirt。 路透
瑞士教頭雅金後來換上黑色T-shirt。 路透

順利以分組第一晉級後，瑞士將獲得寶貴的7天休息與恢復時間，並前往溫哥華備戰32強賽。雅金強調，雖然外界會將瑞士視為晉級熱門，但進入淘汰賽後細節決定成敗，球隊會保持謙遜並尊重任何對手，全力延續這股贏球軌道。

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