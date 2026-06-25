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世足賽／南韓晉級關鍵戰拋變陣震撼彈 隊長孫興慜遭拔先發

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
孫興慜。 美聯社
孫興慜。 美聯社

2026年世足賽進入小組賽最後高潮，A組的「太極虎」南韓在今天迎來與南非的晉級生死戰，然而南韓教頭洪明甫卻在賽前拋出震撼彈，將當家看板球星兼隊長孫興慜移出先發名單，這項大膽的用人戰術隨即引發外界熱烈討論。

身為過去十年單核扛起南韓足球希望的超級巨星，33歲的孫興慜本屆世足賽表現卻陷入低迷，前兩戰他不僅顆粒無收，在場上的存在感更是降到冰點，對陣捷克與墨西哥分別僅有37次和19次觸球，皆為全隊先發前場球員中最低，並在比賽中段早早被換下。

洪明甫此役針對先發陣容做出三處變動，其中最受矚目的，就是由首戰踢進致勝球的吳賢揆取代孫興慜，扛起進攻箭頭。南韓媒體與分析指出，洪明甫本屆主打的5-2-3陣型，將孫興慜定位在9號位（中鋒），反倒限制了他的破壞力，導致他繼4年前卡達世足賽一球未進後，世足賽進球荒已一路延伸自2018年。

除了鋒線換血，翼衛李泰錫與邊鋒黃喜燦此役也雙雙銜命先發，南韓練團在面臨淘汰邊緣的關鍵戰役，果斷向陣中老將與功勳隊長「開刀」，能否成功激發太極虎的變陣奇效，將是南韓能否突圍殺進淘汰賽的最終關鍵。

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 孫興慜 南韓 南非

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