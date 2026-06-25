世足賽／內馬爾回來了！巴西3比0大勝蘇格蘭奪分組龍頭

巴西隊史進球王內馬爾（Neymar）今天小組最終戰碰蘇格蘭替補上陣，他上場前巴西已經在維尼修斯（Vinicius Jr.）上半場「梅開二度」、庫尼亞（Matheus Cunha）第60分鐘補刀下取得絕對領先，最終就以3：0擊敗蘇格蘭，勝利到手取得C組第一，以2勝1和成績前進32強淘汰賽。

「森巴軍團」開賽僅7分鐘就靠蘇格蘭後防失誤，讓維尼修斯在空門下輕鬆攻進第一球；上半場傷停補時階段，維尼修斯再以頭錘建功，讓巴西取得2：0領先。

下半場庫尼亞再補刀，讓內馬爾第76分鐘上場時已經握有3：0優勢；他在球迷引頸期待上本屆首度上陣，並參與球隊幾波進攻，最終雖沒進球，仍獲得球迷大聲歡呼，他也和場邊的兒子與女友相擁，留下溫馨畫面。

34歲的內馬爾在129場國際賽共攻進79球，是巴西隊史「進球王」，過去3屆世界盃共累積8顆進球，不過近幾季飽受傷病困擾，2023年10月代表國家隊出戰烏拉圭的比賽傷到左膝前十字韌帶和半月板，效力沙烏地希拉爾足球俱樂部時也有傷勢問題，本季在桑托斯足球俱樂部又在5月17日傷到小腿，一度傳出世界盃小組賽都無法無賽，不過今天替補上陣，成巴西前進淘汰賽好消息。

落敗的蘇格蘭以3分積分落到分組第3，能否以前8個分組第三前進32強淘汰賽還要看其他組發展。