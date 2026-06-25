世足賽／18歲波赫新星射進世界波 一紀錄超越姆巴佩

波赫今天以3：1擊敗卡達，雖落到分組第3仍保有晉級生機，球隊還看到了未來希望，18歲的阿拉伊貝戈維奇（Kerim Alajbegović）以「世界波」率先破網，讓他除了最年輕登上世界盃舞台的波赫球員身份外，再締造隊史最年輕的世界盃進球紀錄。

阿拉伊貝戈維奇在世界盃資格賽就有亮眼表現，關鍵戰送出助攻外，和義大利的關鍵戰也以罰球建功，助隊4：2驚奇淘汰強敵。

在拜耳勒沃庫森青年隊時期，阿拉伊貝戈維奇43場比賽共攻進20球，上季到奧地利薩爾斯堡展開職業生涯，他36場比賽就有11顆進球，下個賽季將轉戰拜耳勒沃庫森繼續職業旅程。

阿拉伊貝戈維奇提到職業生涯新旅程時說：「對我來說，要再提升一個層級，我了解這個俱樂部，拜耳勒沃庫森標準很高，他們是歐洲前16強的球隊，在德甲始終保持頂尖水準，很多年輕球員已經在這取得成功，我也有相同的目標。」

如今先在世界盃舞台發光，阿拉伊貝戈維奇今天從禁區外起腳射進的「世界波」，讓他以18歲又276天的年紀超越法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé），成為1966年後最年輕的世界盃禁區外進球者。