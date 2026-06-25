快訊

世足賽／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

暴雨土石坍方！ 屏縣府宣布春日鄉士文村停班停課

台中房市8成掛蛋 建商祭「買貴退差價」單坪讓利20萬…已通知買貴客戶調整合約

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
大衛（24）在第76分鐘追回一球，加拿大雖然仍順利晉級到32強賽，但也失去了「主場優勢」。 美聯社
大衛（24）在第76分鐘追回一球，加拿大雖然仍順利晉級到32強賽，但也失去了「主場優勢」。 美聯社

2026世足賽小組賽最終輪賽事今天點燃戰火，身為共同主辦國之一的加拿大，在B組最終戰卻遭遇考驗，在只要踢平瑞士就能搶下分組龍頭的情況下，最終卻以1：2敗下陣來，雖然仍順利晉級到32強賽，但也失去了後續的「主場優勢」。

本場比賽前，加拿大在前兩戰拿下4分，只要對陣瑞士握有平局就能確保分組榜首。兩隊在上半場戰成0：0平手，未料下半場風雲變色，瑞士靠著瓦爾加斯（Ruben Vargas）與曼贊比（Johan Manzambi）接連閃擊破門取得領先。儘管加拿大的大衛（Promise David）在第76分鐘追回一球，但最終仍將分組第一拱手讓給瑞士。

這場失利意味著加拿大將以分組第二前進32強，並於32強賽前赴洛杉磯SoFi體育場，迎戰A組第二名（捷克、南韓或南非），無法留在主場出賽。加拿大總教練馬許（Jesse Marsch）坦言，對於無法在淘汰賽階段保住主場優勢感到失望，並自責在上半場結束時未及時變陣，「我們在下半場開局過於被動，雖然替補球員表現出色，但我真希望那時候能果斷變陣鎖定局勢。」他強調，大賽場合容易讓球員因緊繃而綁手綁腳，這是必須吸取的教訓。

由於洛杉磯擁有龐大的南韓社群，若南韓最終鎖定A組第二，屆時洛杉磯體育場恐將變成對手的「實質主場」。不過馬希仍積極向球員喊話，「我們非常清楚去美國踢球的感覺，我們已經準備好了。這支球隊非常有心，在任何時刻都會付出一切，這值得驕傲。我們已經站在淘汰賽的舞台上，那就放手一搏吧。」

此外，馬希也透露陣中主力球星戴維斯（Alphonso Davies）的腿筋傷勢已無大礙。他透露此役將戴維斯列入名單純粹是「誘餌」，「他今天其實還沒完全準備好，但我希望能讓瑞士賽前多花心思在防備他。下一場關鍵戰役，他絕對會傷癒歸隊。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 加拿大 瑞士

延伸閱讀

世足賽／瑞士2比1力克加拿大 兩勝一和穩居B組首位晉級

世足運彩／加拿大與瑞士爭分組第一 上半場保守下半場搶攻推下半場進球多

世足攻略／第二輪東道主坐擁地利 墨對韓有6成勝率、加國有望破零勝魔咒

世足賽／科內被鏟斷腿 加拿大歷史首勝蒙塵

相關新聞

世足賽／瑞士2比1力克加拿大 兩勝一和穩居B組首位晉級

2026年世界盃足球賽B組小組賽於台灣時間6月25日凌晨3時展開。由瑞士迎戰加拿大，雙方經過90分鐘激戰，最終瑞士憑藉下半場連下兩城，以2比1擊退加拿大，順利奠定分組龍頭的領先優勢。\n本場控球節奏由

世足賽／波赫3比1力克卡達 關鍵三分積分入袋保有晉級生機

於2026年6月25日凌晨3點展開的世界盃B組小組賽，由波赫在主場迎戰卡達。在這場攸關晉級資格的關鍵戰役中，波赫憑藉著高效率的攻勢與對手防線的失誤，最終以3比1擊敗卡達，順利全取3分，繼續保有爭取淘汰

世足賽／加拿大不敵瑞士仍晉32強 教頭憂恐面臨「南韓主場」考驗

2026世足賽小組賽最終輪賽事今天點燃戰火，身為共同主辦國之一的加拿大，在B組最終戰卻遭遇考驗，在只要踢平瑞士就能搶下分組龍頭的情況下，最終卻以1：2敗下陣來，雖然仍順利晉級到32強賽，但也失去了後續的「主場優勢」

挺過低潮 C羅連6屆世界盃進球再創紀錄

生涯第六度參加世界盃足球賽，四十一歲的葡萄牙當家球星Ｃ羅因小組賽首戰未進球被罵翻，昨天馬上用強勢表現回應，面對烏茲別克第六分鐘就率先破網，成為史上首位連六屆世界盃都有進球紀錄的球員。Ｃ羅不但單場「梅開二度」，還用驚人演技掩護隊友門德斯踢進自由球，率領葡萄牙以五比○大勝，累積四分積分，為前進卅二強淘汰賽占據有利位置。

川普受邀頒發大力神盃

本屆世足賽除了球場上強權廝殺，頒獎典禮也將迎來歷史性一幕，國際足球總會主席因凡蒂諾昨天證實，美國總統川普將於七月廿日在紐澤西舉行的冠軍賽後，與他一同登台頒發象徵至高榮譽的「大力神盃」，打破近代世足賽由國際足總主席獨自頒獎的慣例。

史上第4人 「魔笛」莫德里奇200場國家隊出賽

克羅埃西亞昨天在小組賽第二戰以一比○險勝巴拿馬，保住晉級卅二強的一線生機，也慶祝四十歲傳奇球星「魔笛」莫德里奇效力國家隊的第兩百場比賽，賽後全隊更是換上莫德里奇的紀念衣，並將他在場中高高拋起，紀念歷史性的一刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。