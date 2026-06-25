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世足賽／波赫3比1力克卡達 關鍵三分積分入袋保有晉級生機

聯合新聞網／ 台北訊

於2026年6月25日凌晨3點展開的世界盃B組小組賽，由波赫在主場迎戰卡達。在這場攸關晉級資格的關鍵戰役中，波赫憑藉著高效率的攻勢與對手防線的失誤，最終以3比1擊敗卡達，順利全取3分，繼續保有爭取淘汰賽門票的生機。

本場比賽波赫在進攻端展現較佳的掌控力，掌握55%的持球時間，全場發動14次射門並有5次射正；反觀卡達則有45%持球率，雖嘗試9次射門，但僅3次射正，攻勢多次熄火。防守端上，波赫防線表現穩健，門將成功完成5次撲救，有效瓦解對手反撲；而卡達頻繁的防守犯規高達14次，也數度中斷自身節奏，難以組織有效攻勢。

上半場第29分鐘，波赫率先打破僵局，Ivan Basic送出關鍵助攻，由Kerim Alajbegović起腳破網，幫助球隊先馳得點。第34分鐘，卡達防線出現嚴重失誤，Mahmoud Abunada不慎踢入烏龍球，波赫取得兩球領先。第42分鐘，卡達展開反擊，Edmílson Junior妙傳給Hasan Al-Haydos射門得手，將比分追至1比2。下半場雙方陷入拉鋸，第78分鐘卡達Ahmed Fathi因防守犯規領到黃牌。第80分鐘，波赫Dennis Hadzikadunic傳中，由Ermin Mahmic建功，再度擴大領先。隨後第82分鐘，進球功臣Mahmic因犯規吞下黃牌，但波赫仍守住3比1的勝果。

此役過後，B組晉級形勢更趨明朗。目前瑞士以2勝1和積7分高居榜首；加拿大與波赫同為1勝1和1負積4分，加拿大憑藉較佳的淨勝球優勢暫居第二，波赫則因淨勝球劣勢屈居第三，兩隊將在後續賽事中全力爭奪小組第二的晉級席次；而吞下此敗的卡達目前僅積1分墊底，晉級形勢極度被動。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 波赫 卡達

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