世足賽／瑞士2比1力克加拿大 兩勝一和穩居B組首位晉級

2026年世界盃足球賽B組小組賽於台灣時間6月25日凌晨3時展開。由瑞士迎戰加拿大，雙方經過90分鐘激戰，最終瑞士憑藉下半場連下兩城，以2比1擊退加拿大，順利奠定分組龍頭的領先優勢。

本場控球節奏由瑞士主導，控球率達55%。加拿大雖僅有45%控球率，但進攻極具企圖心，全場射門達13次、射正7次並取得7次角球；反觀瑞士僅有6次射門、4次射正。然而，瑞士憑藉極佳的射門效率，搭配19次犯規戰術有效瓦解對手攻勢，成功鎖定勝局。

上半場兩隊防守強硬，第32分鐘瑞士札卡（Granit Xhaka）與加拿大拉林（Cyle Larin）雙雙領受黃牌。下半場易邊再戰，瑞士隨即打破僵局，第46分鐘巴爾加斯（Ruben Vargas）接應曼贊比（Johan Manzambi）助攻先馳得點。第57分鐘，曼贊比接應恩博洛（Breel Embolo）妙傳起腳破網，將比分擴大至2比0。落後的加拿大於第76分鐘展開反撲，大衛（Promise David）接應沙里巴（Nathan-Dylan Saliba）傳球破門追回一球。第87分鐘，加拿大米勒（Liam Millar）吞下黃牌，加拿大無力扳平。

賽後B組積分榜隨之底定，瑞士以2勝1和積7分高居分組第一晉級；加拿大與波赫同為1勝1負1和積4分，加拿大憑藉淨勝球與進球數優勢暫居第二；卡達則積1分墊底。瑞士此役告捷奠定龍頭寶座，加拿大雖敗仍握有晉級主動權。

（此文章為AI協作。資料來源：2026美加墨世足|聯合新聞網)