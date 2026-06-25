史上第4人 「魔笛」莫德里奇200場國家隊出賽

克羅埃西亞昨天在小組賽第二戰以一比○險勝巴拿馬，保住晉級卅二強的一線生機，也慶祝四十歲傳奇球星「魔笛」莫德里奇效力國家隊的第兩百場比賽，賽後全隊更是換上莫德里奇的紀念衣，並將他在場中高高拋起，紀念歷史性的一刻。

克羅埃西亞這場比賽非贏不可，上半場一度落入被動，甚至靠著門將利瓦科維奇極限神撲才力保不失，幸好第五十四分鐘時，替補上陣的布迪彌爾破網成了定海神針，為克羅埃西亞保住晉級希望。

莫德里奇成為葡萄牙巨星Ｃ羅、阿根廷球王梅西、科威特名將穆塔瓦之後，史上第四位達成國家隊生涯兩百場出賽的球員，他同時也拿下過世足賽、世俱盃金球獎以及世界足球先生等殊榮。

克羅埃西亞總教練達利奇盛讚莫德里奇的成就說，「很高興我們能用這場勝利獻給他，踢兩百場比賽對俱樂部來說已經很多，更別說是國家隊；他是克羅埃西亞史上最好的球員，崇高地位還會保持很久，這個年紀仍然帶著強烈願望為國家隊效力，對我們所有人來說都是一種激勵。」

世足賽Ｌ組賽事形成亂鬥，英格蘭首場比賽以四比二擊敗克羅埃西亞，昨天卻遭迦納○比○逼平，巴拿馬不敵克羅埃西亞後，成為第五支遭淘汰的球隊。莫德里奇身披最心愛球衣寫下歷史，心情十分激動說，「這是不可思議的成就，為此感到非常驕傲和幸福，從沒想過能達到這個數字。」