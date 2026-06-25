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川普受邀頒發大力神盃

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
川普總統先前出席在紐澤西州東拉瑟福德舉行國際足總世俱盃決賽，並慶祝英超勁旅切爾西贏得冠軍金盃。(路透)
川普總統先前出席在紐澤西州東拉瑟福德舉行國際足總世俱盃決賽，並慶祝英超勁旅切爾西贏得冠軍金盃。(路透)

本屆世足賽除了球場上強權廝殺，頒獎典禮也將迎來歷史性一幕，國際足球總會主席因凡蒂諾昨天證實，美國總統川普將於七月廿日在紐澤西舉行的冠軍賽後，與他一同登台頒發象徵至高榮譽的「大力神盃」，打破近代世足賽由國際足總主席獨自頒獎的慣例。

過去兩屆世足賽都由因凡蒂諾親自將獎盃遞交給冠軍隊長，不過這次回到北美主場，國際足總決定打破常規，因凡蒂諾透露，將與川普一起享受決賽，聯手把獎盃交給冠軍隊伍，且雙方一直保持緊密合作。

事實上，國家元首頒發世足賽獎盃並非首例，一九六六年英格蘭奪冠時，就是由英國女王伊莉莎白二世親授獎盃，一九八二年西班牙世足賽，也由國王胡安．卡洛斯一世將金盃頒給義大利傳奇門將索夫。

然而，這項頒獎決定不免讓人聯想起，去年在紐澤西舉行的世俱盃爭議，當時切爾西隊擊敗巴黎聖日耳曼隊奪冠，川普獲邀頒獎給切爾西隊長詹姆斯，卻在儀式結束後遲遲未離場，甚至熱情加入球隊慶祝合照，讓球員有些不知所措。

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