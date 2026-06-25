挺過低潮 C羅連6屆世界盃進球再創紀錄

生涯第六度參加世界盃足球賽，四十一歲的葡萄牙當家球星Ｃ羅因小組賽首戰未進球被罵翻，昨天馬上用強勢表現回應，面對烏茲別克第六分鐘就率先破網，成為史上首位連六屆世界盃都有進球紀錄的球員。Ｃ羅不但單場「梅開二度」，還用驚人演技掩護隊友門德斯踢進自由球，率領葡萄牙以五比○大勝，累積四分積分，為前進卅二強淘汰賽占據有利位置。

葡萄牙首戰爆出冷門，被民主剛果一比一逼平，國際賽連續十場沒進球的Ｃ羅成為「酸民」攻擊對象，昨天用實際行動粉碎「老將無用論」。他坦言經過很難熬、黑暗的一周，甚至想從足壇退役，「但我一如過往堅持下來，相信努力勝過一切。」

Ｃ羅從二○○六年世界盃起，每次參賽都進球，累積攻進十球。他表示，外界對球員的評論一直很苛刻，尤其是對教練和自己，但他成為職業球員已經廿三年，不會把這些放心上，「當一切順利時，大家會說Ｃ羅做得好，一旦搞砸就說應該退休、太老了，我們贏球就是做出最好的回應。」

昨天上半場兩度破網，不但讓Ｃ羅締造世界盃新紀錄，也以四十一歲又一卅八天成為世界盃史上第二老的進球者，僅次於喀麥隆退役名將米拉一九九四年的四十二歲又卅九天。

葡萄牙目前在Ｋ組排名第二，昨天攻進五球也為晉級卅二強奠定優勢，小組最終戰將和二連勝提前晉級的哥倫比亞交鋒。

隨著葡萄牙晉級形勢大好，外界焦點也轉向淘汰賽階段，葡萄牙可能和阿根廷落入同一區，意味Ｃ羅與今年前兩戰已經狂掃五球的梅西，有機會在世足賽舞台迎來生涯首次重大國際賽正面交鋒。面對這個萬眾矚目的大咖對決，Ｃ羅笑說，「不知該怎麼回答，但這絕對會很夢幻，目前最重要還是贏球並晉級，隨時為下一場做好準備。」