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世足賽／主辦方尊重國情宗教 沙國伊拉克國旗賽前儀式不落地

中央社／ 邁阿密23日綜合外電報導
每當沙烏地阿拉伯出賽，國旗則將由人員舉著不接觸地面表示尊重。 法新社
每當沙烏地阿拉伯出賽，國旗則將由人員舉著不接觸地面表示尊重。 法新社

世界盃足球賽進行期間，沙烏地阿拉伯和伊拉克的國旗在賽前儀式中不會被放置在地面上，因為國旗上有伊斯蘭教的神聖字句。

路透社報導，本屆美國、加拿大、墨西哥舉行的世足比賽開踢前，通常會將兩隊的巨型國旗展開，分別鋪設在球場的兩個半場上。兩隊球員則會在中圈附近列隊站立，參與國歌奏唱。

不過，每當沙烏地阿拉伯或伊拉克出賽，兩隊的國旗則將由人員舉著不接觸地面，以確保賽前儀式順利進行之餘，亦對沙烏地及伊拉克國旗上伊斯蘭教字句的宗教意義表示尊重。

國際足球總會（FIFA）發言人告訴路透社：「作為2026國際足總世界盃開場儀式改良措施的一環，國際足總引進以球迷為中心的全新呈現方式。」

「在舉行這些儀式時，國際足總與參賽隊伍密切合作，以配合合理的呈現要求。」

沙烏地阿拉伯國旗上寫有伊斯蘭教的信仰基石「清真言」（Shahada），內容為：「萬物非主，唯有真主，穆罕默德，是主使者。」

伊拉克國旗上則有「真主至大」（Allahu akbar）字句。

穆斯林認為，將這些國旗置於人們行走的地面或地板上是不敬的行為。

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