世足賽／哥倫比亞率先晉級 致勝功臣穆納茲：不以此滿足

民主剛果門將姆帕西（Lionel Mpasi）今天開賽前20分鐘就擋下哥倫比亞5次猛攻，但第76分鐘仍被穆納茲（Daniel Munoz）攻破球門，這記全場唯一進球讓哥倫比亞以2連勝率先晉級，穆納茲獲選單場最佳球員。

「我們很投入也充滿侵略性，堅持我們的風格。」連兩戰都有進球表現的穆納茲表示，勝利的3分積分不只是為了團隊，也是為遠道而來支持的球迷，「這場勝利大大鼓舞我們的士氣，我們不會以此滿足。」

相隔一屆重返世界盃的哥倫比亞，隊史最佳成績是2014年南非世界盃8強，當年金靴獎就是由現任隊長J羅（James Rodríguez）拿下，今年打完2戰就確定晉級，小組最終戰將和葡萄牙交手。

哥倫比亞雖只有1顆進球，但20次射門有9次射正，迪亞茲（Luis Diaz）在比賽尾聲更是攻勢猛烈，但第79分鐘破網被裁判吹犯規，第80分逮到機會勁射進球又是越位。

哥倫比亞總教練羅倫佐（Nestor Lorenzo）提到，今天或許可以有更多進球，但民主剛果製造不少麻煩，「比賽一直很緊張，直到最後一刻，但我們贏得當之無愧。」