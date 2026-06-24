世足賽／巴西世界盃的球衣政治學 穿紅穿綠意義大不同

巴西隊明天在世界盃迎戰蘇格蘭隊時，門將貝克（Alisson Becker）將身穿綠色球衣出賽，而非國際足球總會（FIFA）原本核准的紅色球衣。

法新社報導，在其他國家，更換球衣可能根本不會引起注意，但在熱愛足球的巴西卻大不相同，因為球衣顏色在當地已成為政治爭議的一部分。

巴西隊標誌性的黃綠色球衣，早在多年前就被支持極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）陣營的保守派人士作為黨派象徵。波索納洛2022年大選敗給魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），隨後便因密謀政變而入監服刑。

為爭取在10月的大選中勝選連任，魯拉正設法找回代表巴西國旗的黃綠色，但「紅色」這個通常不屬於巴西隊隊服的顏色，卻恰好是左翼及魯拉所屬政黨的象徵色彩。

在6月11日賽事開幕前，FIFA曾宣布各隊門將的分組賽球衣顏色，其中貝克在C組最後一場比賽中，將身穿全紅球衣出賽，但巴西隊在賽前緊急將紅色換成了綠色。

巴西體育媒體今天報導，是巴西足球協會（CBF）主席沙伊德（Samir Xaud）「否決」了紅色球衣。沙伊德接受美國體育頻道ESPN訪問時澄清：「我提出這個要求，是因為這是我們前陣子就討論過的事。我們將巴西國旗的顏色列為優先考量。」

巴西足球協會今天在發給法新社的訊息中表示，FIFA在「不知情」的情況下選擇紅色球衣，但紅色並非巴西隊本次賽事的系列服裝。

在巴西，有些人會刻意避免穿黃綠色球衣，以避免與波索納洛及其政治運動有所關連；而其餘左派人士則改穿印有巴西足球協會徽章或共產主義符號的非官方紅色周邊商品。