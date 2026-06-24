快訊

明起變天！雙颱共舞牽引鋒面南下 西南部下到「紫爆」雨炸全台

「1774」不吉利？外資賣超史上最猛 0050遭捲款、台積電也難逃

聽新聞
0:00 / 0:00

世足賽／巴西世界盃的球衣政治學 穿紅穿綠意義大不同

中央社／ 摩里斯鎮23日綜合外電報導
巴西隊門將貝克。 路透
巴西隊門將貝克。 路透

巴西隊明天在世界盃迎戰蘇格蘭隊時，門將貝克（Alisson Becker）將身穿綠色球衣出賽，而非國際足球總會（FIFA）原本核准的紅色球衣。

法新社報導，在其他國家，更換球衣可能根本不會引起注意，但在熱愛足球的巴西卻大不相同，因為球衣顏色在當地已成為政治爭議的一部分。

巴西隊標誌性的黃綠色球衣，早在多年前就被支持極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）陣營的保守派人士作為黨派象徵。波索納洛2022年大選敗給魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），隨後便因密謀政變而入監服刑。

為爭取在10月的大選中勝選連任，魯拉正設法找回代表巴西國旗的黃綠色，但「紅色」這個通常不屬於巴西隊隊服的顏色，卻恰好是左翼及魯拉所屬政黨的象徵色彩。

在6月11日賽事開幕前，FIFA曾宣布各隊門將的分組賽球衣顏色，其中貝克在C組最後一場比賽中，將身穿全紅球衣出賽，但巴西隊在賽前緊急將紅色換成了綠色。

巴西體育媒體今天報導，是巴西足球協會（CBF）主席沙伊德（Samir Xaud）「否決」了紅色球衣。沙伊德接受美國體育頻道ESPN訪問時澄清：「我提出這個要求，是因為這是我們前陣子就討論過的事。我們將巴西國旗的顏色列為優先考量。」

巴西足球協會今天在發給法新社的訊息中表示，FIFA在「不知情」的情況下選擇紅色球衣，但紅色並非巴西隊本次賽事的系列服裝。

在巴西，有些人會刻意避免穿黃綠色球衣，以避免與波索納洛及其政治運動有所關連；而其餘左派人士則改穿印有巴西足球協會徽章或共產主義符號的非官方紅色周邊商品。

2026世足賽

2026美加墨世足 世足彩蛋

延伸閱讀

世足賽／巴西首戰靠7號維尼修斯救援 榮耀背號的故事再添新章

世足賽／巴西總統調侃史上首位「遠距上班」 內馬爾可望歸隊迎戰蘇格蘭

世足賽／巴西首戰內馬爾無緣上場 女友場邊露半球緊身戰袍令球迷瘋狂

世足賽／穿墨西哥隊綠球衣爆紅　「FIFA大使」梅林成球迷新寵

相關新聞

世足賽／沒給12碼罰球質疑VAR判決 迦納教頭嘲諷：去喝咖啡了嗎？

迦納今天爆冷逼平英格蘭，各帶回1分積分，不過迦納總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）對比賽尾聲裁判的判決、讓球隊少一次12碼罰球機會十分不悅，挖苦稱VAR裁判可能在關鍵時刻去喝咖啡了。

世足賽／哥倫比亞率先晉級 致勝功臣穆納茲：不以此滿足

民主剛果門將姆帕西（Lionel Mpasi）今天開賽前20分鐘就擋下哥倫比亞5次猛攻，但第76分鐘仍被穆納茲（Daniel Munoz）攻破球門，這記全場唯一進球讓哥倫比亞以2連勝率先晉級，穆納茲獲選單場最佳球員。

世足賽／巴西世界盃的球衣政治學 穿紅穿綠意義大不同

巴西隊今天在世界盃迎戰蘇格蘭隊時，門將貝克（Alisson Becker）將身穿綠色球衣出賽，而非國際足球總會（FIFA...

世足賽／「美國人熱愛頂級賽事」！ 票價史上最貴觀眾數仍有望創紀錄

儘管票價驚人且川普政府旅遊限制重重，本屆世界盃足球賽觀眾人數仍有望創下歷史新高。專家表示，這與美國人是否喜愛足球關係不大...

世足賽／「高盧雄雞」對陣挪威前傳噩耗 法國主帥喪假暫時離隊

法國隊總教練德尚因母親辭世暫時離隊，助理教練史蒂芬代理職務。法國將於小組賽對陣挪威，雙方已提前晉級，爭奪分組第一。姆巴佩與哈蘭德的金靴角逐亦受矚目。

世足賽／穆納茲關鍵破網 哥倫比亞1比0退民主剛果率先晉級

相隔一屆重返世界盃舞台，哥倫比亞今天前段和民主剛果一路糾纏，靠第76分鐘穆納茲（Daniel Munoz）左腳勁射破網打破僵局，最終以1：0收下小組2連勝，提前晉級32強淘汰賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。