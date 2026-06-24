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世足賽／沒給12碼罰球質疑VAR判決 迦納教頭嘲諷：去喝咖啡了嗎？

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
迦納前鋒阿杜（Prince Adu）第79分鐘持球突破到禁區，被英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）鏟球阻擋，但未獲12碼罰球而只有自由球讓教頭賽後不滿。 美聯社
迦納前鋒阿杜（Prince Adu）第79分鐘持球突破到禁區，被英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）鏟球阻擋，但未獲12碼罰球而只有自由球讓教頭賽後不滿。 美聯社

迦納今天爆冷逼平英格蘭，各帶回1分積分，不過迦納總教練奎羅茲（Carlos Queiroz）對比賽尾聲裁判的判決、讓球隊少一次12碼罰球機會十分不悅，挖苦稱VAR裁判可能在關鍵時刻去喝咖啡了。

迦納前鋒阿杜（Prince Adu）第79分鐘持球突破到禁區，被英格蘭後衛孔薩（Ezri Konsa）鏟球阻擋，迦納認為孔薩犯規，應判12碼罰球，但最終只獲得一記自由球。

奎羅茲在賽後記者會說：「我不確定VAR在世界盃還有沒有在運行，我們還有VAR嗎？有在運作嗎？」

「我有些質疑，因為他們該給迦納12碼罰球。」奎羅茲強調，迦納該有的機會卻沒得到，英格蘭實在運氣很好，他說：「VAR又再一次去喝咖啡了，這很正常，我偶爾也會想去喝杯咖啡，但這很明顯該是罰球。」

這場賽事的VAR裁判是美國的維拉雷亞爾（Armando Villarreal），主裁判是來自宏都拉斯的馬丁尼斯（Said Martinez）。

奎羅茲提到，英格蘭有明顯控球優勢，不過迦納也創造出自己的機會，「我想他們很高興，我們也很高興平手結局。」最後他也為自己的「喝咖啡」嘲諷說法緩頰，「但如果我太認真說這些事情，他們會罰我，所以我希望大家明白我是在開玩笑。」

2026世足賽

世足戰報 2026美加墨世足 英格蘭 迦納

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